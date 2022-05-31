Київстар продовжив безплатний роумінг для українців: перелік країн

Упродовж червня українці в ЄС можуть користуватися безплатним роумінгом від Київстару

Український оператор "Київстар" продовжує робити все можливе для того, щоб наші земляки за кордоном залишалися на зв'язку. Так, упродовж усього червня вони також зможуть користуватися безплатним роумінгом.

Про це розповідається на сайті "Київстару". Дізнайтеся, про які саме країни йдеться мова.

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"Київстар" пропонує українцям, які зараз перебувають за кордоном, скористатися безплатним роумінгом. Він буде доступним у 16 країнах Євросоюзу.

Користуватися безплатним роумінгом можна буде без жодних доплат. Наші громадяни будуть на зв'язку, оплачуючи ті ж тарифи, що й в Україні.

"Зокрема, дзвонити рідним та друзям в Україну, приймати дзвінки від них, або телефонувати на номери країни перебування, користуватися інтернетом у своєму тарифі та іншими послугами. Все, що для цього треба, – сплатити вартість свого тарифу, яка, зазвичай, значно менша вартості місцевих операторів", – розповіли представники компанії.

В яких країнах діятиме безплатний роумінг "Київстар"

Польща;

Словаччина;

Румунія;

Угорщина;

Молдова;

Німеччина;

Італія;

Литва;

Франція;

Болгарія;

Іспанія;

Естонія;

Латвія;

Австрія;

Нідерланди;

Чехія.

За цим посиланням можна дізнатися, як підключити роумінг. Нагадаємо, що діятиме безплатний роумінг в країнах ЄС щонайменше до кінця червня. Далі слід стежити за інформацією від "Київстару".

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