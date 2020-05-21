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Київстар повідомив, коли у користувачів запрацює домашній інтернет

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Користувачі Київстару залишились без домашнього інтернету - фото 1
Користувачі Київстару залишились без домашнього інтернету

21 травня у користувачів "Київстару" по всій Україні зник домашній інтернет. Після численних скарг представники компанії пояснили, що трапилось та коли мережа буде доступна.

Про перші проблеми в роботі інтернету користувачі компанії "Київстар" повідомили ще зранку 21 травня. При цьому служба підтримки та особистий кабінет не працював, тож вони не могли дізнатись, коли інтернет запрацює.

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Зокрема, чимало користувачів скаржились у коментарях до святкового поста компанії, що не можуть працювати та вчитись дистанційно, оскільки потрібне під'єднання до мережі.

Як пояснили згодом у "Київстарі", тимчасові труднощі у роботі домашнього інтернету виникли через аварію.

Наші технічні спеціалісти роблять усе можливе, щоб відновити роботу сервісів якомога швидше. Ми розуміємо, як потрібен вам зараз інтернет. Приносимо вибачення за незручності та надамо компенсацію усім, хто зазнав складнощів, які пов'язані з тимчасовим збоєм деяких сервісів, – запевнили в компанії.

"Київстар" обіцяє, що орієнтовний термін відновлення інтернету – до 18:00 четверга, 21 травня. Про те, як отримати компенсацію, стане відомо пізніше.

Оскільки додзвонитися до оператора зараз важко, поставити запитання "Київстару" можна у коментарях до поста:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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