Київську площу Перемоги показали з висоти пташиного польоту

Потрібно просто зупинитися на кілька хвилин і зануритися в цю атмосферу / vseprokiev

Дрон злетів над площею Перемоги у Києві, щоб показати її красу з висоти.

Перші згадки про площу Перемоги з'явилися ще в 19 столітті. У 1860 році там відкрили ринок речей, який отримав назву Єврейський базар. Уже в 1869 році площу назвали Галицькою, бо звідси починалася дорога на захід.

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Згодом тут побудували Залізну церкву, яка була знищена в 1930-у році. На її місці зараз стоїть цирк. У вогнях вечірнього міста люди їдуть за звичайними маршрутами і навіть не замислюються, що в тисячах лампочок прихована вся краса цієї локації. Потрібно просто зупинитися на кілька хвилин і зануритися в цю атмосферу. На жаль, люди не птахи і не можуть подивитися на місто з висоти, однак в цьому нам допоможе дрон. У вечірніх вогнях площа неймовірно красива. Як це виглядає – дивіться нижче:

Київську площу Перемоги показали з висоти пташиного польоту

Київську площу Перемоги показали з висоти пташиного польоту

Київську площу Перемоги показали з висоти пташиного польоту

Київську площу Перемоги показали з висоти пташиного польоту

Київську площу Перемоги показали з висоти пташиного польоту

Київську площу Перемоги показали з висоти пташиного польоту

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