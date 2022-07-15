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Київський зоопарк показав першу прогулянку ведмежа Беррі: відео, яке заряджає позитивом

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Київський зоопарк показав першу прогулянку ведмежа Беррі: відео, яке заряджає позитивом - фото 1

Поповнення у ведмежому вольєрі Київського зоопарку було ще в січні. Однак лише зараз маленьке ведмежа вийшло на прогулянку вперше.

Так, ведмежа Беррі, яке народилося 19 січня, вийшло на прогулянку у своєму вольєрі. Миле відео опублікували на сторінці Київського зоопарку у Facebook.

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Як і звичайні діти, малюк грається з мамою, купається у штучному ставку, лазить та стрибає по колодах, і з подивом вивчає навколишній світ, – розповідають у KYIVZOO.

Сім'я складається з трьох ведмедів: тато Боб (16 років), мама Бейбі (16 років) та дочка Беррі (6 місяців).

Тато та мама – любителі поїсти, як усі справжні ведмеді. Тільки за 1 день кожен з них з'їдає близько 18 кілограмів різноманітних кормів. Годують хижаків м'ясом, рибою, овочами, фруктами, крупами і звичайно медом, горіхами та ягодами.

Усі бажаючі можуть відвідати та побачити ведмежу родину щодня з 10:00 до 12:00 у великому вольєрі Ведмежого континенту.

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