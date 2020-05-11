Бабуся, яка зберігає сіль з 1965 року, вразила Reddit (фото)

Бабусі часто дивують своїми звичками та традиціями, однак ця 95-річна тітонька проявила справжню ощадливість, яка викликає здивування і шок. Зацініть!

На платформі Reddit користувач з ніком cswimc поділився епічним фото з кухні своєї бабусі, яке стрімко набрало популярність. За 9 годин допис побачили понад 60 тисяч осіб, а ще майже 3 тисячі залишили коментарі.

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"Це був 95-й день народження моєї бабусі, тому я готував для неї. Я спитав, де вона зберігає сіль, на що отримав відповідь: "Я майже не їм солі, але, якщо вона є, то у задній частині шафи". Виявилось, це єдина сіль, яка в неї є, датована 1965 роком. Це спрацювало, а сіль справді не закінчується", – відзначив автор. Це справді шокувало користувачів, адже за 55 років приправа зовсім не зіпсувалась.

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