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Бабуся, яка зберігає сіль з 1965 року, вразила Reddit (фото)

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Бабуся, яка зберігає сіль 55 років, шокувала мережу - фото 1
Бабуся, яка зберігає сіль 55 років, шокувала мережу

Бабусі часто дивують своїми звичками та традиціями, однак ця 95-річна тітонька проявила справжню ощадливість, яка викликає здивування і шок. Зацініть!

На платформі Reddit користувач з ніком cswimc поділився епічним фото з кухні своєї бабусі, яке стрімко набрало популярність. За 9 годин допис побачили понад 60 тисяч осіб, а ще майже 3 тисячі залишили коментарі.

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"Це був 95-й день народження моєї бабусі, тому я готував для неї. Я спитав, де вона зберігає сіль, на що отримав відповідь: "Я майже не їм солі, але, якщо вона є, то у задній частині шафи". Виявилось, це єдина сіль, яка в неї є, датована 1965 роком. Це спрацювало, а сіль справді не закінчується", – відзначив автор. Це справді шокувало користувачів, адже за 55 років приправа зовсім не зіпсувалась.

It was my grandma's 95th birthday so I cooked for her. I asked her where she kept the salt and she said "I barely use salt, but if it's there, it's way in the back of the cabinet." It turns out the only container of salt she has is dated from 1965!!! It worked, and salt doesn't really expire! from r/funny

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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