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Київський ресторан Mirali запустив серію благодійних вечер у Німеччині

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У Німеччині пройде серія благодійних вечер від київських рестораторів - фото 1
У Німеччині пройде серія благодійних вечер від київських рестораторів

Шеф-кухар Міралі Ділбазі та гросмейстер Олена Лисицька вирішили "винести" концепцію ресторану за межі України. Так і з'явилася ідея запустити благодійні вечері у Німеччині. І це лише початок.

Як зазначають у ресторані Mirali, до проєктів залучатимуть ресторани та шеф-кухарів, які хочуть підтримати Україну, команду закладу та всіх людей, які постраждали від вторгнення Росії.

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Це буде спеціальний кулінарний благодійний тур. У його рамках шеф-кухарі подорожуватимуть Німеччиною у квітні та травні. Вечері пройдуть у Мюнхені, Гамбурзі, Кельні, Франкфурті та Берліні.

"Ми вдячні кожному ресторану та шеф-кухареві за участь! Ваша підтримка дуже багато означає для нас і для всіх людей в Україні, які цього потребують. Усі доходи від продажу квитків підуть на рахунки ресторанів Good Wine та Mirali. Дохід від благодійного туру забезпечує засоби для існування співробітників закладів і покупку продуктів для гуманітарної допомоги", – йдеться у повідомленні.

Де пройдуть благодійні вечері:

  • 10 квітня – Nobelhart & Schmutzig, Берлін.
  • 17 квітня – Mrs Robinson's, Берлін.
  • 20 квітня – Restaurant maximilian lorenz, Кельн.
  • 24 квітня – mural, Мюнхен.
  • 7 травня – 100200, Гамбург.
  • 10 травня – Restaurant Horváth, Берлін.
  • 15 травня – Weinsinn Frankfurt, Франкфурт на Майні.

Передайте своїм рідним і близьким, котрі мешкають у Німеччині. У них є можливість не лише попоїсти щось смачненьке, а й зробити хорошу справу.

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