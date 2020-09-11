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Коронавірус Карантин 1 вересня

Київ потрапив у помаранчеву зону карантину: що тепер заборонено

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Що заборонено у Києві з 14 вересня - фото 1
Що заборонено у Києві з 14 вересня

Київ опинився у помаранчевій зоні карантину через погіршення ситуації з коронавірусом. Вже з 14 вересня у столиці почнуть діяти нові обмеження. Детальніше читайте далі.

Збільшення кількості хворих на коронавірус у Києві призвело до того, що Державна комісія з надзвичайних ситуацій прийняла рішення перевести місто у помаранчеву зону.

І ще: Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 11 вересня

І це не дивно, адже станом на 11 вересня у Києві зафіксовано 404 нові випадки, а всього занедужали 16 523 осіб. Це найгірші показники серед усіх областей країни. Тому вже з понеділка, 14 вересня, у столиці України почнуть діяти нові обмеження. Відзначимо, що місто чи регіон може перейти до іншої зони, якщо: упродовж 3 днів будуть покращення показників або ж погіршення ситуації упродовж 5 днів.

Правила помаранчевої зони:

  • Обов'язкова маска в приміщеннях і громадському транспорті;
  • Можлива робота кінотеатрів із заповнюваністю 50%;
  • Заборона відвідування установ соцзахисту, де перебувають люди похилого віку
  • Проведення масових заходів з обмеженням на одну людину на 20 квадратних метрів і не більше 100 осіб;
  • Заборона роботи хостелів, спортзалів, закладів культури, нічних клубів.

Детальніше можна ознайомитись тут:

Київ потрапив у помаранчеву зону карантину: що тепер заборонено - фото 424776

Читайте також: В Україні зміняться карантинні зони з 14 вересня: оновлена карта і список

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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