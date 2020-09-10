В Україні зміняться карантинні зони з 14 вересня: оновлена карта і список

З понеділка, 14 вересня, набуде чинності нове епідемічне зонування, за яким поділ на зелену, жовту, помаранчеву та червону зони в Україні зміниться. Дізнайтесь, куди потрапив ваш регіон та які правила й заборони там запровадять.

Відповідне рішення ухвалили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Нововведення запрацюють 14 вересня 2020 року та діятимуть 14 днів.

До теми: Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 10 вересня

Червона зона

місто Чоп Закарпатської області;

Закарпатської області; міста Івано-Франківськ , Коломия , Калуш , Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;

, , , Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області; Перемишлянський та Пустомитівський райони Львівської області;

міста Біляївка , Ізмаїл та Болградський район Одеської області;

, та Болградський район Одеської області; місто Дубно Рівненської області;

Рівненської області; міста Тернопіль , Бережани та Чортків , Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Заліщіцький, Збаразький, Монастирський, Теребовлянський, Тернопільський та Чортківський райони Тернопільської області;

, та , Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Заліщіцький, Збаразький, Монастирський, Теребовлянський, Тернопільський та Чортківський райони Тернопільської області; Великобурлуцький район Харківської області;

місто Славута та Волочиський район Хмельницької області;

та Волочиський район Хмельницької області; місто Канів Черкаської області;

Черкаської області; місто Чернівці , Герцеївський, Кельменецький, Кіцманський, Новоселицький та Сторожинецький райони Чернівецької області.

, Герцеївський, Кельменецький, Кіцманський, Новоселицький та Сторожинецький райони Чернівецької області. місто Ніжин, Бобровицький та Носівський райони Чернігівської області.

Помаранчева зона

містах Вінниця , Козятин та Вінницький район Вінницької області;

, та Вінницький район Вінницької області; Ківерцівський, Луцький та Маневицький райони Волинської області;

міста Бердичів та Коростень , Бердичівський, Житомирський, Коростенський, Лугинський, Овруцький та Попільнянському райони Житомирської області;

та , Бердичівський, Житомирський, Коростенський, Лугинський, Овруцький та Попільнянському райони Житомирської області; міста Ужгород та Мукачево , Мукачівський, Рахівський, Тячівський та Ужгородський райони Закарпатської області;

та , Мукачівський, Рахівський, Тячівський та Ужгородський райони Закарпатської області; місто Бурштин , Богородчанський, Городенківський, Калуський, Коломийський, Рогатинський та Рожнятівський райони Івано-Франківської області;

, Богородчанський, Городенківський, Калуський, Коломийський, Рогатинський та Рожнятівський райони Івано-Франківської області; міста Ірпінь та Фастів , Києво-Святошинський та Яготинський райони Київської області;

та , Києво-Святошинський та Яготинський райони Київської області; міста Львів та Дрогобич , Бродівський, Городоцький, Жовківський, Миколаївський та Радехівський райони Львівської області;

та , Бродівський, Городоцький, Жовківський, Миколаївський та Радехівський райони Львівської області; місто Вознесенськ Миколаївської області;

Миколаївської області; місто Чорноморськ , Березівський, Біляївський, Іванівський, Ізмаїльський, Овідіопольський та Тарутинський райони Одеської області;

, Березівський, Біляївський, Іванівський, Ізмаїльський, Овідіопольський та Тарутинський райони Одеської області; міста Вараш та Острог , Здолбунівський, Костопільський та Рівненський райони Рівненської області;

та , Здолбунівський, Костопільський та Рівненський райони Рівненської області; місто Суми Сумської області;

Сумської області; місто Кременець , Борщівський, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Підволочиський, Підгаєцький та Шумський райони Тернопільської області;

, Борщівський, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Підволочиський, Підгаєцький та Шумський райони Тернопільської області; міста Харків , Люботин, Первомайський та Харківський район Харківської області;

, Люботин, Первомайський та Харківський район Харківської області; місто Хмельницький , Камянець-Подільський та Нетішин , Красилівський, Новоушицький, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області;

, та , Красилівський, Новоушицький, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області; місто Сміла , Корсунь-Шевченківський та Смілянський райони Черкаської області;

, Корсунь-Шевченківський та Смілянський райони Черкаської області; місто Новодністровськ , Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Путильський, Сокирянський та Хотинський райони Чернівецької області;

, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Путильський, Сокирянський та Хотинський райони Чернівецької області; Борознянський, Куликівський та Ніжинський райони Чернігівської області;

місто Київ.

Жовта зона

міста Могилів-Подільський та Хмільник, Жмеринський, Калинівський, Козятинський, Немирівський, Піщанський, Тиврівський та Томашпільський райони Вінницької області;

міста Луцьк , Володимир-Волинський та Нововолинськ, Володимиро-Волинський, Горохівський, Іванчівський, Любешівський, Любомльський, Рожищенський, Старовижівський, Турійський та Шацький райони Волинської області;

, Володимир-Волинський та Нововолинськ, Володимиро-Волинський, Горохівський, Іванчівський, Любешівський, Любомльський, Рожищенський, Старовижівський, Турійський та Шацький райони Волинської області; міста Житомир та Малин, Коростишівський, Любарський, Пулинський, Романівський, Хорошівський та Чуднівський райони Житомирської області;

та Малин, Коростишівський, Любарський, Пулинський, Романівський, Хорошівський та Чуднівський райони Житомирської області; міста Берегове та Хуст , Великоберезнянський, Виноградівський, Воловецький, Іршавський, Мижгірський, Переченський, Свалявський та Хустський райони Закарпатської області;

та , Великоберезнянський, Виноградівський, Воловецький, Іршавський, Мижгірський, Переченський, Свалявський та Хустський райони Закарпатської області; місто Яремча , Галицький, Долинський, Надвірнянський, Снятиський та Тлумацький райони Івано-Франківської області;

, Галицький, Долинський, Надвірнянський, Снятиський та Тлумацький райони Івано-Франківської області; міста Березань, Бориспіль , Бровари , Буча , Васильків, Обухів, Переяслав та Ржищів, Баришівський, Білоцерківський, Бориспільський, Броварський, Васильківський, Вишгородський, Іванківський, Макарівський, Обухівський, Переяслав-Хмельницький, Таращанський та Фастівський райони Київської області;

, , , Васильків, Обухів, Переяслав та Ржищів, Баришівський, Білоцерківський, Бориспільський, Броварський, Васильківський, Вишгородський, Іванківський, Макарівський, Обухівський, Переяслав-Хмельницький, Таращанський та Фастівський райони Київської області; міста Борислав , Моршин , Самбір та Стрий , Буський, Дрогобицький, Жидачівський, Золочівський, Кам'янко-Бузький, Самбірський, Сколівський, Сокальський та Яворівський райони Львівської області;

, , та , Буський, Дрогобицький, Жидачівський, Золочівський, Кам'янко-Бузький, Самбірський, Сколівський, Сокальський та Яворівський райони Львівської області; міста Миколаїв та Южноукраїнськ, Баштанський, Вітовський, Вознесенський, Кривоозерський та Очаківський райони Миколаївської області;

та Южноукраїнськ, Баштанський, Вітовський, Вознесенський, Кривоозерський та Очаківський райони Миколаївської області; міста Одеса , Білгород-Дністровський, Теплодар та Южне, Арцизький, Білгород-Дністровський, Кодимський, Лиманський, Подільський, Роздільнянський та Саратський райони Одеської області;

, Білгород-Дністровський, Теплодар та Южне, Арцизький, Білгород-Дністровський, Кодимський, Лиманський, Подільський, Роздільнянський та Саратський райони Одеської області; місто Рівне , Березнівський, Володимирецький, Гощанський, Демидівський, Дубенський, Зарічненський, Корецький, Млинівський, Острозький, Радивилівський та Рокитнівський райони Рівненської області;

, Березнівський, Володимирецький, Гощанський, Демидівський, Дубенський, Зарічненський, Корецький, Млинівський, Острозький, Радивилівський та Рокитнівський райони Рівненської області; міста Конотоп , Лебедин та Ромни, Білопільський, Кролевецький, Недригайлівський, Середино-Буцький, Сумський та Тростянецький райони Сумської області;

, Лебедин та Ромни, Білопільський, Кролевецький, Недригайлівський, Середино-Буцький, Сумський та Тростянецький райони Сумської області; міста Куп’янськ , Лозова та Чугуїв, Балаклійський, Барвінківський, Богодухівський, Валківський, Дергачівський, Зміївський, Золочівський, Ізюмський, Коломацький, Краснокуцький, Нововодолазький, Первомайський, Чугуївський та Шевченківський райони Харківської області;

, та Чугуїв, Балаклійський, Барвінківський, Богодухівський, Валківський, Дергачівський, Зміївський, Золочівський, Ізюмський, Коломацький, Краснокуцький, Нововодолазький, Первомайський, Чугуївський та Шевченківський райони Харківської області; міста Старокостянтинів та Шепетівка , Білогірський, Віньковецький, Городоцький, Деражнянський, Дунаєвецький, Ізяславський, Камянець-Подільський, Летичівський, Полонський, Славутський, Старосинявський, Хмельницький, Чемеровецький та Шепетівський райони Хмельницької області;

та , Білогірський, Віньковецький, Городоцький, Деражнянський, Дунаєвецький, Ізяславський, Камянець-Подільський, Летичівський, Полонський, Славутський, Старосинявський, Хмельницький, Чемеровецький та Шепетівський райони Хмельницької області; міста Черкаси , Ватутіне та Умань , Драбівський, Жашківський, Золотоніський, Кам’янський, Катеринопільський, Лисянський, Маньківський, Уманський та Черкаський райони Черкаської області;

, та , Драбівський, Жашківський, Золотоніський, Кам’янський, Катеринопільський, Лисянський, Маньківський, Уманський та Черкаський райони Черкаської області; міста Чернігів та Прилуки, Варвинський, Городнянський, Ічнянський, Козелецький, Прилуцький, Сновський, Срібнянський, Талалаївський та Чернігівський районах Чернігівської області.

Зелена зона

Решта території України.

Правила та заборони у кожній із зон карантину:

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