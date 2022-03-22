Київ отримав звання "почесного громадянина" Парижа: місто отримало його вперше

Українська столиця отримала звання "почесного громадянина" Парижа. Зауважимо, що це уперше такий статус надали не людині, а місту.

Про це розповіла у своєму твіттері мер Парижа Анна Ідальго. Вона зазначила, що за надання статусу одностайно проголосувала мерія міста.

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Цією відзнакою, що вперше надається місту, Париж висловлює свою дружбу та підтримку українській столиці, що бореться за свою свободу, – наголосила вона.

У всьому світі намагаються всіляко підтримати Україну. Так, перейменовуються вулиці, на стінах будівель з'являються патріотичні мурали. Також збираються мітинги та концерти. Усе це покликане показати, що наша країна не самотня у боротьбі з агресором.

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