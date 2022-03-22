Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна

Київ отримав звання "почесного громадянина" Парижа: місто отримало його вперше

  • 55
Київ став "почесним громадянином" Парижа - фото 1
Київ став "почесним громадянином" Парижа

Українська столиця отримала звання "почесного громадянина" Парижа. Зауважимо, що це уперше такий статус надали не людині, а місту.

Про це розповіла у своєму твіттері мер Парижа Анна Ідальго. Вона зазначила, що за надання статусу одностайно проголосувала мерія міста.

Варте уваги: До бренду Україна додалися сміливість, стійкість і не тільки

Цією відзнакою, що вперше надається місту, Париж висловлює свою дружбу та підтримку українській столиці, що бореться за свою свободу, – наголосила вона.

Київ отримав звання 'почесного громадянина' Парижа: місто отримало його вперше - фото 501515

У всьому світі намагаються всіляко підтримати Україну. Так, перейменовуються вулиці, на стінах будівель з'являються патріотичні мурали. Також збираються мітинги та концерти. Усе це покликане показати, що наша країна не самотня у боротьбі з агресором.

Читайте також: Крах імперії: міжнародний нафтовий гігант зупиняє інвестиції в Росію

пропозиції партнерів
Новини