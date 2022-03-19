До бренду Україна додалися сміливість, стійкість і не тільки

Всі ми чудово знаємо, що головна ідея бренду Україна, безумовно – Свобода і Воля. Однак зараз до них активно додаються нові атрибути!

За словами засновника та виконавчого директора Fedoriv Creative Company Андрія Федоріва, саме зараз українська нація відкрила у собі багато прихованих суперсил та супергероїв.

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Окрім Свободи і Волі, до бренду додалися такі атрибути:

Сміливість та стійкість. Українці – нові спартанці, які зберігають холодний розум, рятуючи родини з-під обстрілів або працюючи над волонтерськими проєктами з укриттів.

Єдність. Внутрішні чвари були головним гальмом нашого розвитку. Зараз на заміну їм прийшла швидка та миттєва координація, допомога, взаємопідтримка та довіра українців з усього світу.

Швидкість. Це те, чого так бракує зараз Західному світу. Ми знаємо, що майже все можна зробити за годину. Максимум за ніч чи добу. А їм потрібні тижні. Немає майже нічого неможливого, якщо це справді потрібно.

Креативність. Здатність вирішувати будь-яку проблему ефективно в умовах загрози та відсутності стандартних ресурсів: від виготовлення коктейлів Молотова вдома до перепрофілювання цілих підприємств за лічені години.

Гумор. Сміятися над ворогом, з посмішкою руйнуючи його великоімперський та мілітарний пафос, зберігати такий неймовірний оптимізм в критичній ситуації... Гумор – це зброя, яка дозволяє проходити через випробування та страждання.

Разом до перемоги!

До бренду Україна додалися сміливість, стійкість і не тільки

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