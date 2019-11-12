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Погода в Україні 12 листопада: тумани та сильний вітер

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Прогноз на сьогодні - фото 1
Прогноз на сьогодні

12 листопада в країні переважатиме суха та сонячна погода, однак посилиться вітер. Детальний прогноз погоди по містах сьогодні читайте далі.

12 листопада, у вівторок, в Україні очікується малохмарна погода з сильним вітром. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря завтра, у вівторок, становитиме +8+14 градусів, на Півдні +15+19 градусів. У Києві 12 листопада дощів не передбачається, максимум тумани. Вітер південно-східний, поривчастий. Температура повітря вночі +5+8 градусів, вдень +9+11 градусів. У середу в столиці потепліє до +14 градусів, з четверга і до кінця тижня похолодає.до +7+10 градусів", - зазначила вона.

Прогноз погоди на 12 листопада у містах України:

Погода в Україні 12 листопада: тумани та сильний вітер - фото 367380
  • Ужгород +12+14
  • Львів +11+13
  • Чернівці +11+13
  • Івано-Франківськ +12+14
  • Тернопіль +11+13
  • Рівне +11+13
  • Луцьк +11+13
  • Вінниця +12+14
  • Хмельницький +11+13
  • Житомир +10+12
  • Чернігів +9+11
  • Черкаси +10+12
  • Миколаїв +15+17
  • Одеса +14+16
  • Херсон +16+18
  • Полтава +9+11
  • Суми +8+10
  • Харків +11+13
  • Дніпро +12+14
  • Запоріжжя +14+16
  • Донецьк +12+14
  • Луганськ +12+14

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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