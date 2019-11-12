Погода в Україні 12 листопада: тумани та сильний вітер

12 листопада в країні переважатиме суха та сонячна погода, однак посилиться вітер. Детальний прогноз погоди по містах сьогодні читайте далі.

12 листопада, у вівторок, в Україні очікується малохмарна погода з сильним вітром. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря завтра, у вівторок, становитиме +8+14 градусів, на Півдні +15+19 градусів. У Києві 12 листопада дощів не передбачається, максимум тумани. Вітер південно-східний, поривчастий. Температура повітря вночі +5+8 градусів, вдень +9+11 градусів. У середу в столиці потепліє до +14 градусів, з четверга і до кінця тижня похолодає.до +7+10 градусів", - зазначила вона.

Прогноз погоди на 12 листопада у містах України:

Ужгород +12+14

Львів +11+13

Чернівці +11+13

Івано-Франківськ +12+14

Тернопіль +11+13

Рівне +11+13

Луцьк +11+13

Вінниця +12+14

Хмельницький +11+13

Житомир +10+12

Чернігів +9+11

Черкаси +10+12

Миколаїв +15+17

Одеса +14+16

Херсон +16+18

Полтава +9+11

Суми +8+10

Харків +11+13

Дніпро +12+14

Запоріжжя +14+16

Донецьк +12+14

Луганськ +12+14

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