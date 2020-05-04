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Київ накрили потужні зливи, подекуди з градом: фото затоплених вулиць

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злива з градом у Києві - фото 1
злива з градом у Києві

4 травня у столиці вирує стихія: грози, дощі та град. В деяких районах Києва це призвело до руйнування не лише каналізацій, але й автівок, адже подекуди калюжі доходять до капотів й загрожують машинам гідроударом. Читайте далі та дивіться, якої шкоди заподіяла погода у Києві.

Досить довго у столиці була посуха, а 4 травня вона закінчилася й розпочалися грози зі зливою. Водостоки та каналізації не можуть впоратися – багато вулиць тонуть у воді. Це призвело до того, що багато машин затопило. Серед людей постраждалих немає.

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Рівень води тримається й не падає, затопило вулиці Чернігівську, Кудряшова, підтопило ТРЦ "Оазис" на станції "Героїв Дніпра". Синоптики стверджують, що 5 травня така погода може чекати всю Україну. Й ще на додачу прогнозують шквальний вітер.

До теми: У Карпатах випав травневий сніг: фото

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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