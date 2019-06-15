Киян попередили про сильне забруднення повітря

У Києві зафіксовано високий рівень шкідливих домішок у приземному шарі повітря, а в деяких районах міста рівень забруднення досяг 5-6 середньодобових гранично-допустимих концентрацій.

Рятувальники розповіли, що метеорологічні умови, які сприяють накопиченню й утриманню шкідливих домішок у приземному шарі, в Києві спостерігаються з 8 червня.

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"Протягом 12-13 червня, за даними постів спостереження ЦГО імені Бориса Срезневського, рівень забруднення діоксидом азоту досяг переважно 5-6 середньодобових гранично-допустимих концентрацій у районах: вул. Скляренка, Оболонського проспекту, Бессарабської і Деміївської площ", – заявили в ДСНС.

У Києві злетіли показники забруднення повітря

Повідомляється, що за прогнозом Гідрометцентру спека, поле підвищеного тиску, слабкий вітер у приземному шарі, нічні приземні інверсії і рівень забруднення з тенденцією подальшого зростання у столиці буде утримуватися до 18 червня 2019 року.

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