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Якою буде погода 15 червня: точний прогноз по містах
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15 червня в країні продовжиться спекотна погода, але дощі з грозами поширяться на кілька областей. Детально про погоду на сьогодні в містах України читайте далі.
Відповідно до даних Укргідрометцентру, 15 червня, в суботу, спека не послабне, тому вдень очікується до +29+33 тепла. Однак короткочасні дощі зі зливами можливі на заході, окрім Тернопільщини, а також у центрі та на півночі країни.
У Києві 15 червня вдень можливі опади, а повітря прогріється до позначок у+30+32.
Прогноз погоди на 15 червня у містах України:
- Ужгород +29+31
- Львів +29+31
- Чернівці +29+31
- Івано-Франківськ +29+31
- Тернопіль +29+31
- Рівне +29+31
- Луцьк +28+30
- Вінниця +29+31
- Хмельницький +28+30
- Житомир +29+31
- Чернігів +29+31
- Черкаси +29+31
- Миколаїв +31+33
- Одеса +31+33
- Херсон +31+33
- Полтава +29+31
- Суми +28+30
- Харків +31+33
- Дніпро +30+32
- Запоріжжя +31+33
- Донецьк +31+33
- Луганськ +31+33
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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