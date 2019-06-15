Якою буде погода 15 червня: точний прогноз по містах

15 червня в країні продовжиться спекотна погода, але дощі з грозами поширяться на кілька областей. Детально про погоду на сьогодні в містах України читайте далі.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 15 червня, в суботу, спека не послабне, тому вдень очікується до +29+33 тепла. Однак короткочасні дощі зі зливами можливі на заході, окрім Тернопільщини, а також у центрі та на півночі країни.

У Києві 15 червня вдень можливі опади, а повітря прогріється до позначок у+30+32.

Прогноз погоди на 15 червня у містах України:

Ужгород +29+31

Львів +29+31

Чернівці +29+31

Івано-Франківськ +29+31

Тернопіль +29+31

Рівне +29+31

Луцьк +28+30

Вінниця +29+31

Хмельницький +28+30

Житомир +29+31

Чернігів +29+31

Черкаси +29+31

Миколаїв +31+33

Одеса +31+33

Херсон +31+33

Полтава +29+31

Суми +28+30

Харків +31+33

Дніпро +30+32

Запоріжжя +31+33

Донецьк +31+33

Луганськ +31+33

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