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Якою буде погода 15 червня: точний прогноз по містах

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Погода на сьогодні - фото 1
Погода на сьогодні

15 червня в країні продовжиться спекотна погода, але дощі з грозами поширяться на кілька областей. Детально про погоду на сьогодні в містах України читайте далі.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 15 червня, в суботу, спека не послабне, тому вдень очікується до +29+33 тепла. Однак короткочасні дощі зі зливами можливі на заході, окрім Тернопільщини, а також у центрі та на півночі країни.

У Києві 15 червня вдень можливі опади, а повітря прогріється до позначок у+30+32.

Прогноз погоди на 15 червня у містах України:

Якою буде погода 15 червня: точний прогноз по містах - фото 334333
  • Ужгород +29+31
  • Львів +29+31
  • Чернівці +29+31
  • Івано-Франківськ +29+31
  • Тернопіль +29+31
  • Рівне +29+31
  • Луцьк +28+30
  • Вінниця +29+31
  • Хмельницький +28+30
  • Житомир +29+31
  • Чернігів +29+31
  • Черкаси +29+31
  • Миколаїв +31+33
  • Одеса +31+33
  • Херсон +31+33
  • Полтава +29+31
  • Суми +28+30
  • Харків +31+33
  • Дніпро +30+32
  • Запоріжжя +31+33
  • Донецьк +31+33
  • Луганськ +31+33

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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