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Кива закликав шанувальниць надсилати фото не в робочий час: відео
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Народний депутат Ілля Кива попросив шанувальниць відправляти йому еротичні знімки поза робочим часом, щоб їх "не розглядала вся країна".
Народний депутат від Опозиційної платформи – За життя Ілля Кива звернувся до прихильниць і розповів, коли йому краще надсилати еротичні фотографії, про що стало відомо у Facebook політика.
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За його словами, відверті фото йому краще відправляти під час обідньої перерви або вже після роботи.
"Привіт, дівчата з мого фан-клубу. У мене до вас буде величезне прохання. Ви, будь ласка, якщо надсилаєте мені свої оголені фотографії, то робіть це, прошу, у мій неробочий час: у перерві, з 14:00 до 16:00, або після 19:00. В іншому випадку, у вас є можливість стати найвідомішими дівчатками в цій країні. За нами стежать папараці", – заявив Кива в ролику, записаному в спортзалі.
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