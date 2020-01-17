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Водохреще Голос країни

Кива закликав шанувальниць надсилати фото не в робочий час: відео

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Ілля Кива - фото 1
Ілля Кива / beztabu

Народний депутат Ілля Кива попросив шанувальниць відправляти йому еротичні знімки поза робочим часом, щоб їх "не розглядала вся країна".

Народний депутат від Опозиційної платформи – За життя Ілля Кива звернувся до прихильниць і розповів, коли йому краще надсилати еротичні фотографії, про що стало відомо у Facebook політика.

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За його словами, відверті фото йому краще відправляти під час обідньої перерви або вже після роботи.

"Привіт, дівчата з мого фан-клубу. У мене до вас буде величезне прохання. Ви, будь ласка, якщо надсилаєте мені свої оголені фотографії, то робіть це, прошу, у мій неробочий час: у перерві, з 14:00 до 16:00, або після 19:00. В іншому випадку, у вас є можливість стати найвідомішими дівчатками в цій країні. За нами стежать папараці", – заявив Кива в ролику, записаному в спортзалі.

І ще: Кива знову дивився інтимні фото під час засідання Ради (18+)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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