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Китайський гороскоп на 2023 рік Водяного Кота (Кролика) для всіх знаків зодіаку
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Згідно з Китайським гороскопом, 22 січня 2023 року господарем року стане Чорний Водяний Кіт (Кролик). Що чекає кожен знак зодіаку по східному гороскопу ми розповіли в нашій статті.
Чи принесе удачу 2023 рік? Ми підготували гороскоп, щоб ви першими могли дізнатись для кого зі знаків зодіаку рік Чорного Водяного Кота (Кролика) буде найсприятливішим для підкорення нових вершин, будування стосунків та примноження достатку.
Рік Кота (Кролика) у китайському гороскопі: 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 та 2023.
Згідно з китайським зодіаком, 2023 рік – рік Кота (Кролика). Китайський Новий рік розпочнеться 22 січня і триватиме до 10 лютого 2024 року. Кіт (Кролик) – четвертий із дванадцяти знаків зодіаку: Щур, Бик, Тигр, Кіт (Кролик), Дракон, Змія, Кінь, Коза, Мавпа, Півень, Собака та Свиня.
І ще: Чого очікувати від Водяного Кота (Кролика): гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 2023 рік
До вашої уваги китайський прогноз на 2023 рік на українській мові! Східний гороскоп для усіх знаків:
Китайський гороскоп на 2023 рік
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
Щур
Змія
Рік народження земляної змії: 1989. Рік народження металевої змії: 1941, 2001. Рік народження водяної змії: 1953, 2013. Рік народження деревної змії: 1965, 2025. Рік народження вогняної змії: 1977
Для Змій 2023 буде надзвичайно насиченим. Чорний Водяний Кролик допоможе вам. Головне при цьому – прислухатися, не забувати про свою творчу і палку вдачу. Цього року вам забезпечено фінансовий добробут, адже всі починання будуть успішними. Однак не пускайте гординю та образу у свою душу, адже кролик не терпить цих якостей.
Мавпа
Рік народження земляної мавпи: 1968, 2028. Рік народження металевої мавпи: 1980. Рік народження водяної мавпи: 1992. Рік народження дерев'яної мавпи: 1944, 2004. Рік народження вогняних мавп: 1956, 2016
У 2023 році Мавп чекає багато роботи. Не відпочивайте раніше часу, адже господар року Чорний Водяний Кролик, який не любить ледарства та безпричинних веселощів. Розплануйте свій рік заздалегідь, намітивши певні щаблі власного розвитку – це допоможе вам досягти успіху практично у всіх починаннях.
Півень
Рік народження земляного півня: 1969, 2029. Рік народження металевих півнів: 1981. Рік народження водяного півня: 1993. Рік народження дерев'яного півня: 1945, 2005. Рік народження вогняного півня: 1957, 2017
2023 рік обіцяє Півням великі зміни – на вас чекає зміна обстановки, а, можливо, і покупка нерухомості. Однак навіть значні витрати вам будуть по плечу, адже Чорний Водяний Кролик допомагає цьому знаку. Головне – не забувайте про власний імідж, інакше, у пориві щастя від довгоочікуваного придбання, ви можете перетворитися на недоглянуту і незграбну людину.
Свиня
Рік народження земляної свині: 1959, 2019. Рік народження металевої свині: 1971, 2031. Рік народження водяної свині: 1983. Рік народження дерев'яної свині: 1995. Рік народження вогняної свині: 1947, 2007
У 2023 році сміливій Свині Чорний Водяний Кролик подарує мир і радість, на початку року людям, які народилися у відповідний рік, доведеться пройти чимало випробувань, щоб довести, що вони гідні заступництва господаря року. При цьому не варто хвалитися своїми успіхами та приглядати до менш щасливих колег – цим Свині можуть значно погіршити своє соціальне становище. Будьте відкритими та остерігайтесь інтриг – ось що радять астрологи.
Бик
Рік народження земляного бика: 1949, 2009. Рік народження металевого бика: 1961, 2021. Рік народження водяного бика: 1973. Рік народження дерев'яного бика: 1985. Рік народження вогняних биків: 1937, 1997
Цілеспрямовані та врівноважені Бики, ймовірно, вже досягли певних висот у кар'єрі та коханні. Вони не приймають поспішних рішень, завжди відкриті та віддані – цим вони, безперечно, подобаються Чорному Водяному Кролику. У 2023 році люди, які народилися у відповідний рік, мають направити всі зусилля на зміцнення свого становища, спілкування з партнерами, близькими людьми та знайомими. Серед них ви знайдете людину, яка може зіграти у вашій долі не останню роль.
Тигр
Роки народження земляних тигрів: 1938, 1998. Рік народження металевого тигра: 1950, 2010. Рік народження водяного тигра: 1962, 2022, Рік народження дерев'яного тигра: 1974. Рік народження вогняного тигра: 1986
Вас чекає у 2023 році один з найдинамічніших періодів у житті, Чорний Водяний Кролик не дасть вам нудьгувати цього року. Можливо, вам доведеться відправитися в довгоочікувану подорож, а може на вас чекає переїзд у місце, де ви будете безмірно щасливі. Лише зрідка на вашому шляху будуть зустрічатися перешкоди, проте господар року застерігатиме вас, не ігноруйте його підказки.
Кролик
Рік народження земляних кроликів: 1939, 1999. Рік народження металевих кроликів: 1951, 2011. Рік народження водяних кроликів: 1963, 2023. Рік народження дерев'яних кроликів: 1975. Рік народження вогняних кроликів: 1987
Минулий рік був для вас особливо вдалим – дехто налагодив фінансове становище, тоді як інші знайшли свою другу половинку. Саме тому вам так сумно розлучатися із попереднім роком. Однак і 2023 Чорного Водяного Кролика також обіцяє подарувати їм масу незабутніх моментів. На вас чекає повний захист та опіка цього могутнього господаря року.
Дракон
Рік народження земного дракона: 1988. Рік народження металевого дракона: 1940, 2000. Рік народження водного дракона: 1952, 2012. Рік народження деревного дракона: 1964, 2024. Рік народження вогняного дракона: 1976
Дракони наділені розвиненим почуттям інтуїції. Саме тому їх важко здивувати й все, що відбувається цього року для них не буде несподіванкою. Чорний Водяний Кролик допомагатиме у справах, особливо на початку року. Важливо не прогаяти цей шанс у 2023 році. Пам'ятайте, у цей час ваше загальне та фінансове становище, зокрема, можуть значно зміцнитися.
Кінь
Рік народження земного коня: 1978. Рік народження металевого коня: 1990. Рік народження водяних коней: 1942, 2002. Рік народження деревних коней: 1954, 2014. Рік народження вогняного коня: 1966, 2026
Завзятість у справах, яка властива всім Коням, не залишить байдужим Чорного Водяного Кролика. Цей добродушний звір зробить усе, щоб допомогти цим цілеспрямованим людям досягти найвищих цілей. Це стосується як особистого життя, так і фінансового становища. У 2023 році вас можуть чекати подвійні ситуації та дрібні неприємності, але, дотримуючись порад господаря року, ви легко впораєтеся з ними й станете ще сильнішими.
Коза
Рік народження земляної кози: 1979. Рік народження металевої кози: 1991. Рік народження водяної кози: 1943, 2003. Рік народження дерев'яної кози: 1955, 2015. Рік народження вогняної кози: 1967, 2027
Енергійні та оптимістично налаштовані Кози подобаються Чорному Водяному Кролику. Саме тому покровитель 2023 року зробить усе, щоб допомогти людям цього знаку у справах. Проте багато залежить і від самої людини – не нехтуйте подарунками Долі, і тоді всі справи цього року будуть увінчані небувалим успіхом.
Собака
Рік народження земляних собак: 1958, 2018. Рік народження металевих собак: 1970, 2030. Рік народження водяних собак: 1982. Рік народження деревних собак: 1994. Рік народження вогняних собак: 1946, 2006
У 2023 році Чорного Водяного Кролика Собакам слід почати рішуче діяти й перестати пливти за течією. У пошуках удачі деякі люди цього знаку стали надто апатичними. Пам'ятайте, господар року любить ініціативних та активних людей. Тому і вам слід активно працювати, щоб завоювати прихильність цього могутнього покровителя.
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