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Ломаченко — Кемпбелл 1 вересня

Китайський додаток Zao дозволяє вставити своє обличчя у відео за кілька секунд

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Додаток Zao - фото 1
Додаток Zao / iphones

В кінці серпня в Китаї запустився додаток Zao, що дозволяє за допомогою всього лише одного селфі підставити своє обличчя у відео. На відміну від сервісу DeepFake, де нейромережі треба було вивчити десятки знімків протягом декількох годин, в Zao весь процес займає лічені секунди.

Додаток Zao швидко зайняв лідируючі позиції в топі App Store Китаю, але водночас викликало й занепокоєння в соцмережах. Розробник Аллан Хіа продемонстрував, наскільки легко замінити обличчя Леонардо Ді Капріо іншим. Обробка відео, за його словами, зайняла приблизно вісім секунд.

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Результат не завжди виходить на 100% точним, але, в цілому, додаток для своєї швидкості обробки справляється добре, зазначив розробник. При бажанні можна замінити взагалі всіх персонажів на відео.

При цьому в Zao не можна підставити своє обличчя абсолютно в будь-яке відео – необхідно вибрати з уже існуючою бібліотеки роликів. За словами користувачів, вона досить велика і містить фільми, серіали, ТВ-шоу, кліпи і сцени з ігор. Швидше за все, розробники просто добре натренували алгоритм саме на цих роликах, тому технологія видає непогані результати.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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