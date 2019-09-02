Китайський додаток Zao дозволяє вставити своє обличчя у відео за кілька секунд

В кінці серпня в Китаї запустився додаток Zao, що дозволяє за допомогою всього лише одного селфі підставити своє обличчя у відео. На відміну від сервісу DeepFake, де нейромережі треба було вивчити десятки знімків протягом декількох годин, в Zao весь процес займає лічені секунди.

Додаток Zao швидко зайняв лідируючі позиції в топі App Store Китаю, але водночас викликало й занепокоєння в соцмережах. Розробник Аллан Хіа продемонстрував, наскільки легко замінити обличчя Леонардо Ді Капріо іншим. Обробка відео, за його словами, зайняла приблизно вісім секунд.

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In case you haven't heard, #ZAO is a Chinese app which completely blew up since Friday. Best application of 'Deepfake'-style AI facial replacement I've ever seen.



Here's an example of me as DiCaprio (generated in under 8 secs from that one photo in the thumbnail) pic.twitter.com/1RpnJJ3wgT — Allan Xia (@AllanXia) September 1, 2019

Результат не завжди виходить на 100% точним, але, в цілому, додаток для своєї швидкості обробки справляється добре, зазначив розробник. При бажанні можна замінити взагалі всіх персонажів на відео.

При цьому в Zao не можна підставити своє обличчя абсолютно в будь-яке відео – необхідно вибрати з уже існуючою бібліотеки роликів. За словами користувачів, вона досить велика і містить фільми, серіали, ТВ-шоу, кліпи і сцени з ігор. Швидше за все, розробники просто добре натренували алгоритм саме на цих роликах, тому технологія видає непогані результати.

Chinese viral deepfakes app #ZAO Clip of myself as Sheldon generated in a few seconds from a single picture. pic.twitter.com/JI7MqWUDu6 — Matthew Brennan (@mbrennanchina) September 1, 2019

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