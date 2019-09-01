Google заплатить один з найбільших штрафів у історії

Компанія Google погодилася заплатити накладений на неї владою США штраф у розмірі близько 200 мільйонів доларів через порушення конфіденційності на YouTube.

Компанію звинувачують в публікації даних користувачів молодше 13 років без згоди їх батьків. Відзначається, що цей штраф є одним з найбільших, накладених в рамках американського закону про захист конфіденційності дітей в інтернеті (COPPA).

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Водночас Alphabet Inc., материнська компанія Google, за останні три календарні роки заробила 63 мільярди доларів. За оцінками аналітиків, YouTube, чиї фінансові результати не публікуються, приносить річний дохід в десятки мільярдів доларів!

"Настільки невелика сума штрафу – це, по суті, нагорода для Google, який брав участь в масовому і нелегальному зборі даних, не піклуючись про безпеку дітей", – прокоментувала цю інформацію Катаріна Копп, заступник директора Центру цифрової демократії, який подав скаргу регуляторам на дії YouTube.

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