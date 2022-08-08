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Китайська компанія показала нового робопса Max

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Робопес Max від Robotics X Lab - фото 1
Робопес Max від Robotics X Lab / pandaily

Китайська лабораторія Robotics X Lab представила нового роботизованого пса Max. Робот вміє не лише стрибати та робити сальто, а й може оцінювати положення приземлення своєї стопи під час виконання трюків.

Як пише Pandaily, робопес Max оснащений унікальною навігацією та здатний визначати умови місцевості у реальному часі, а також створювати карти земної поверхні. Робот швидко навчається і може засвоювати нові рухи протягом кількох годин.

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Аби краще контролювати роботизованого пса під час виконання динамічних рухів, команда Robotics X розробила прогнозування алгоритму контролю. Технологія поєднує оптимальне планування траєкторії стрибка та планування траєкторії збалансованого руху в реальному часі.

Оскільки Max вміє виконувати стрибки, сальто назад та вперед, тому вміння оцінювати положення своєї стопи під час приземлення – важлива функція для роботів такого типу.

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