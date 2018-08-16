Китайців звинуватили в клонуванні Google Chrome

Користувачі вивчили файли браузера і виявили серед них файл "chrome.exe", а також файли з логотипами браузера Google Chrome.

Китайський стартап, який залучив від інвесторів 60 мільйонів доларів на створення власного інтернет-браузера, використовував при його створенні файли Google Chrome.

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Раніше користувачі вивчили файли браузера і виявили серед них файл "chrome.exe", а також файли з логотипами браузера Google Chrome.

Китайці склонували Google Chrome

Представники компанії визнали, що використовували Chrome як основу для своєї розробки, проте внесли в нього суттєві зміни, щоб адаптувати його до потреб китайських користувачів.

"Файли Chrome входять в каталог установки, тому що наш браузер заснований на відкритій частині коду Chrome", – говорить співзасновник Redcore Гао Цзина.

У свою чергу в Redcore заявили, що створили "єдиний в світі повністю китайський браузер, щоб покласти край монополії США". За інформацією компанії, цим браузером вже користуються Держрада Китаю, космічне агентство країни і низка найбільших компаній, серед яких Xiaomi і PetroChina.

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