Hyundai представив свій перший пікап: доступний він буде не всім

Hyundai Santa Cruz поки буде доступний лише у США

Компанія Hyundai Motor розсекретила перший пікап у своїй історії, який отримав назву Santa Cruz. Сам автовиробник заявив, що модель належить до класу Sport Adventure Vehicle (SAV). Це буквально перекладається як "спортивний автомобіль для пригод".

Тим самим Hyundai натякає на близьку спорідненість пікапа з кросовером Tucson нового покоління, з яким він розділив платформу і силові агрегати, пише Motor1.

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У компактного Santa Cruz несучий кузов, поперечне розташування двигуна і 4-дверна кабіна з двома рядами сидінь. Фактично у моделі немає прямих конкурентів на американському ринку. Щонайменше до появи Ford Maverick з аналогічною конструкцією. Найкомпактнішим же пікапом у США до останнього часу залишався 5,3-метровий Honda Ridgeline, однак Hyundai Santa Cruz ще менший і за габаритами близький до Fiat Toro / Ram 1000.

У США поширені великі рамні пікапи, такі як Toyota Tacoma, Nissan Frontier або Chevrolet Colorado, яким Hyundai Santa Cruz поступається не тільки за габаритами, але й вантажних можливостях. Наприклад, у вантажній платформі пікапа не поміщається навіть велосипед, тож для його перевезення корейцям довелося передбачити особливе кріплення.

Довжина вантажної платформи Hyundai Santa Cruz складає 1323 міліметри, а вантажопідйомність пікапа поки не розкривають

Передня частина пікапа практично у точності повторює Hyundai Tucson. У Santa Cruz аналогічні ходові вогні, інтегровані у радіаторну решітку з малюнком-сіткою з трапецієподібних елементів, хоча сама вона дещо відрізняється. Фари, задні ліхтарі та бампери у моделі оригінальні, а в цілому дизайн витриманий у фірмовому стилі Hyundai, який називається Parametric Dynamics. Його характерна особливість – три бічні лінії, що з'єднуються в одній точці. Для пікапа будуть доступні диски розмірністю 18 або 20 дюймів.

У США модель запропонують з двома двигунам на вибір. Перший – знайомий завдяки американському Tucson 2,5-літровий "атмосферник" потужністю 193 кінські сили, який поєднується з 8-діапазонним автоматом. Альтернативою стане турбомотор того ж обсягу, що розвиває 280 кінських сил і працює в тандемі з 8-ступеневим "робот" з двома зчепленнями. Обом модифікаціям передбачений повний привід HTRAC з муфтою під'єднання задньої осі.

Салон, як і очікувалося, скопіювали з Hyundai Tucson, проте без спрощень не обійшлося: пікап отримав класичний важіль автоматичної коробки передач замість кнопкового пульта. Над цифровою панеллю приладів діагоналлю 10,25 дюйма відсутній дашок, а на центральній консолі практично немає фізичних клавіш: зверху розташований 10,25-дюймовий екран мультимедійної системи, а під ним – сенсорний блок клімат-контролю.

У стандартній комплектації Hyundai Santa Cruz укомплектований восьмидюймовим сенсорним екраном медіасистеми з підтримкою Apple CarPlay й Android Auto, і аналоговою панеллю приладів. Зате уже у "базі" доступна система автоматичного гальмування з функцією розпізнавання пішоходів і велосипедистів.

У дорожчих виконаннях передбачені електропривід і вентиляція передніх крісел, люк, система дистанційного запуску двигуна, камери кругового огляду й адаптивний круїз-контроль.

Виробництво пікапів налагодять на заводі Hyundai у штаті Алабама. Серійне складання почнеться уже в червні цього року. Ціни на Santa Cruz поки не оголошені. Немає й інформації про можливу появу пікапа за межами США.

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