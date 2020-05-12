20 років на ринку: Toyota представила ювілейний Prius

Компанія Toyota відсвяткувала 20-річчя з моменту початку продажів гібридів Prius у США ювілейною спецсерією 2020 Edition. Відмінними рисами лімітованих хетчбеків стануть чорні шильдики і колісні диски, обрані кольори кузова і фірмовий декор. Усього випустять 2020 екземплярів Prius 2020 Edition.

Впізнати ювілейні "Пріуси" можна буде завдяки чорним глянсовим логотипам на крилах і кришці багажника, 17-дюймовим антрацитовим дискам, затемненій оптиці і контрастному корпусу зовнішніх дзеркал. Покупці Prius 2020 Edition зможуть вибрати з двох кольорів кузова – темно-червоного Supersonic Red і білого Wind Chill Pearl.

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В інтер'єрі відмінностей трішки більше: всі гібриди особливої ​​серії отримають однотонний темний салон, прикрашений килимками з нашивкою Prius 2020 Edition. Замість синьою накладки на селекторі автоматичної трансмісії на Prius 2020 Edition встановлять чорну, а також трішки змінять повітроводи.

Технічних змін для ювілейних гібридів не заявлено, однак спецсерія отримає модернізовану систему активної безпеки Toyota Safety Sense 2.0, тобто в базове оснащення увійде адаптивний круїз-контроль, асистент виявлення пішоходів і велосипедистів, система розпізнавання дорожніх знаків і автоматичне дальнє світло. Втім, тим же комплексом оснастять всі "Пріуси" для американського ринку, починаючи з 2021 модельного року.

Ціну спецверсії Toyota Prius 2020 Edition північноамериканське представництво оголосить пізніше. Серйозної доплати за "ексклюзивність" не очікується: Спецсерія базується на середній комплектації XLE, відтак "особливий" гібрид коштуватиме від 28 375 доларів до 32 500 доларів.

Розсекретивши ювілейний Prius, Toyota анонсувала прем'єру двох нових гібридів, яка пройде у наступний понеділок, 18 травня. Однією з новинок може стати електрифікована версія мінівена Sienna.

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