Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин День матері

20 років на ринку: Toyota представила ювілейний Prius

  • 20
Toyota випустить 2020 ювілейних Prius - фото 1
Toyota випустить 2020 ювілейних Prius

Компанія Toyota відсвяткувала 20-річчя з моменту початку продажів гібридів Prius у США ювілейною спецсерією 2020 Edition. Відмінними рисами лімітованих хетчбеків стануть чорні шильдики і колісні диски, обрані кольори кузова і фірмовий декор. Усього випустять 2020 екземплярів Prius 2020 Edition.

Впізнати ювілейні "Пріуси" можна буде завдяки чорним глянсовим логотипам на крилах і кришці багажника, 17-дюймовим антрацитовим дискам, затемненій оптиці і контрастному корпусу зовнішніх дзеркал. Покупці Prius 2020 Edition зможуть вибрати з двох кольорів кузова – темно-червоного Supersonic Red і білого Wind Chill Pearl.

І ще: Названо найкращі вживані бюджетні автомобілі

В інтер'єрі відмінностей трішки більше: всі гібриди особливої ​​серії отримають однотонний темний салон, прикрашений килимками з нашивкою Prius 2020 Edition. Замість синьою накладки на селекторі автоматичної трансмісії на Prius 2020 Edition встановлять чорну, а також трішки змінять повітроводи.

20 років на ринку: Toyota представила ювілейний Prius - фото 403570
20 років на ринку: Toyota представила ювілейний Prius - фото 403571
20 років на ринку: Toyota представила ювілейний Prius - фото 403568
20 років на ринку: Toyota представила ювілейний Prius - фото 403569
20 років на ринку: Toyota представила ювілейний Prius - фото 403572

Технічних змін для ювілейних гібридів не заявлено, однак спецсерія отримає модернізовану систему активної безпеки Toyota Safety Sense 2.0, тобто в базове оснащення увійде адаптивний круїз-контроль, асистент виявлення пішоходів і велосипедистів, система розпізнавання дорожніх знаків і автоматичне дальнє світло. Втім, тим же комплексом оснастять всі "Пріуси" для американського ринку, починаючи з 2021 модельного року.

Ціну спецверсії Toyota Prius 2020 Edition північноамериканське представництво оголосить пізніше. Серйозної доплати за "ексклюзивність" не очікується: Спецсерія базується на середній комплектації XLE, відтак "особливий" гібрид коштуватиме від 28 375 доларів до 32 500 доларів.

20 років на ринку: Toyota представила ювілейний Prius - фото 403574
20 років на ринку: Toyota представила ювілейний Prius - фото 403576
20 років на ринку: Toyota представила ювілейний Prius - фото 403573
20 років на ринку: Toyota представила ювілейний Prius - фото 403577

Розсекретивши ювілейний Prius, Toyota анонсувала прем'єру двох нових гібридів, яка пройде у наступний понеділок, 18 травня. Однією з новинок може стати електрифікована версія мінівена Sienna.

Читайте також: У новій Tesla Model 3 відвалився кермо під час руху: фотофакт

Джерело: Motor
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Нові захопливі серіали від Netflix, які стали хітами весни 2020
  • 05 травня, 19:30
  • 521
ТЕСТ: Яка пісня – гімн твого карантину?
  • 28 квітня, 12:05
  • 1182
Гороскоп на цей тиждень 11 – 17 травня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • Вчора, 14:19
  • 322
Загрузка...
Новини