Китайці показали найшвидший у світі потяг: відео

У Китаї показали найшвидший поїзд у світі, який почне курсувати вже до 2021 року. Майбутнє зовсім близько!

Уряд Китаю показав прототип найшвидшого у світі поїзда, який невдовзі надійде у масове виробництво. Державна залізнична компанія збирається перевернути традиційне уявлення про мандрівку, адже вже вийшов прототип першого потягу. Транспорт майбутнього буде їхати завдяки магнітній левітації та досягати до 600 кілометрів за годину.

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"Візьмемо за приклад відстань між Пекіном і Шанхаєм. З урахуванням часу підготовки до поїздки на його подолання повітрям піде близько 4,5 години або 5,5 години залізницею. На новому потязі цей час скоротиться до 3,5 години", – поділився глава науково-дослідної групи інженер Дін Сансан.

Залишилось провести ще ряд випробувань, а вже до 2021 року потяг надійде до комерційного виробництва.

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