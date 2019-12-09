Китайці показали найдорожчий кросовер бренду Lynk & Co

У Китаї випустили нову серійну модель від автомобільного бренду Lynk & Co. Четверта модель марки вийшла під індексом 05 і весь світ зміг побачити її на початку цього року. Це авто створене на модульній платформі CMA, яка розроблена разом з компанією Volvo.

Новинка дещо відрізняється від базового кросовера своєю формою і розмірами кузова. З найпомітніших зовнішніх змін варто виділити вужчу радіаторну решітку, інший дизайн бамперів, інші корпуси дзеркал і світлодіодну оптику.

І ще: У мережі показали єдиний у своєму роді раритетний спорткар BMW

Крім цього, Lynk & Co 05 оснастили шикарними 20-дюймовими колісними дисками, щоправда, вони є винятково у топовій модифікації. В таких версіях ще передбачений шкіряний салон, панорамний дах, адаптивний круїз-контроль і маса інших цікавих "начинок".

Зараз Lynk&Co 05 зробили з "турбочетвіркою" 2.0 Drive-E (190 к.с.), яка ідеально підходить для восьмиступінчастого "автомату". Потім планують випустити гібридні модифікації з силовими установками на базі 1.5-літрового трициліндрового турбомотора.

Для покупки авто поки недоступне, але вже навесні з'явиться можливість придбати китайську новинку, яку вже зараз називають найдорожчим кросовером цієї марки.

Читайте також: Унікальний Aston Martin виставили на продаж