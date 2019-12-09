Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новенька Папік День Святого Миколая

Китайці показали найдорожчий кросовер бренду Lynk & Co

  • 26
Lynk & Co 05 - фото 1
Lynk & Co 05 / autocentre

У Китаї випустили нову серійну модель від автомобільного бренду Lynk & Co. Четверта модель марки вийшла під індексом 05 і весь світ зміг побачити її на початку цього року. Це авто створене на модульній платформі CMA, яка розроблена разом з компанією Volvo.

Новинка дещо відрізняється від базового кросовера своєю формою і розмірами кузова. З найпомітніших зовнішніх змін варто виділити вужчу радіаторну решітку, інший дизайн бамперів, інші корпуси дзеркал і світлодіодну оптику.

І ще: У мережі показали єдиний у своєму роді раритетний спорткар BMW

Китайці показали найдорожчий кросовер бренду Lynk & Co - фото 373157
Китайці показали найдорожчий кросовер бренду Lynk & Co - фото 373155

Крім цього, Lynk & Co 05 оснастили шикарними 20-дюймовими колісними дисками, щоправда, вони є винятково у топовій модифікації. В таких версіях ще передбачений шкіряний салон, панорамний дах, адаптивний круїз-контроль і маса інших цікавих "начинок".

Зараз Lynk&Co 05 зробили з "турбочетвіркою" 2.0 Drive-E (190 к.с.), яка ідеально підходить для восьмиступінчастого "автомату". Потім планують випустити гібридні модифікації з силовими установками на базі 1.5-літрового трициліндрового турбомотора.

Для покупки авто поки недоступне, але вже навесні з'явиться можливість придбати китайську новинку, яку вже зараз називають найдорожчим кросовером цієї марки.

Китайці показали найдорожчий кросовер бренду Lynk & Co - фото 373154

Читайте також: Унікальний Aston Martin виставили на продаж

Джерело: autocentre
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Моделі 90-х: як змінилася найбільш високооплачувана англійка Ясмін Ле Бон (18+)
  • 05 грудня, 17:19
  • 1393
ТОП 100 найпопулярніших пісень року в Україні: рейтинг Apple Music
  • 04 грудня, 19:00
  • 608
Цікаві нові серіали 2019, які варто переглянути у грудні
  • 29 листопада, 16:15
  • 631
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології