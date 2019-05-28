Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Володимир Зеленський ЗНО Холостяк

Китай з висоти пташиного польоту: захопливі фото

  • 22
Китай з висоти - фото 1
Китай з висоти / instagram.com/imclumsypanda

Талановитий фотограф показав, як виглядають китайські міста з висоти. Такими мегаполіси ще ніхто не бачив!

Знайомтесь, Лю Цянь (Liu Qian) фотограф-самоучка родом з Хабріна, який зараз мешкає та працює у Шанхаї. Хлопець фокусується на урбан-зйомці, аерозйомці та вуличних фото. Завдяки своїм талантам Лю зробив собі чудову репутацію справді крутого митця. А за його профілем в соцмережі Instagram стежать понад 16 тисяч осіб.

І ще: Як виглядає незвичайне село, побудоване зі сміття

Китай з висоти пташиного польоту: захопливі фото - фото 330264

Китай з висоти пташиного польоту: захопливі фото - фото 330265

Китай з висоти пташиного польоту: захопливі фото - фото 330266

Китай з висоти пташиного польоту: захопливі фото - фото 330267

Китай з висоти пташиного польоту: захопливі фото - фото 330268

Китай з висоти пташиного польоту: захопливі фото - фото 330269

Китай з висоти пташиного польоту: захопливі фото - фото 330270

Китай з висоти пташиного польоту: захопливі фото - фото 330271

Китай з висоти пташиного польоту: захопливі фото - фото 330272

Китай з висоти пташиного польоту: захопливі фото - фото 330273

Китай з висоти пташиного польоту: захопливі фото - фото 330274

Китай з висоти пташиного польоту: захопливі фото - фото 330275

Китай з висоти пташиного польоту: захопливі фото - фото 330276

Китай з висоти пташиного польоту: захопливі фото - фото 330277

Китай з висоти пташиного польоту: захопливі фото - фото 330278

Китай з висоти пташиного польоту: захопливі фото - фото 330279

Китай з висоти пташиного польоту: захопливі фото - фото 330280

Китай з висоти пташиного польоту: захопливі фото - фото 330281

Китай з висоти пташиного польоту: захопливі фото - фото 330282

Китай з висоти пташиного польоту: захопливі фото - фото 330283

Китай з висоти пташиного польоту: захопливі фото - фото 330284

Китай з висоти пташиного польоту: захопливі фото - фото 330285

Китай з висоти пташиного польоту: захопливі фото - фото 330286

Джерело: instagram.com/imclumsypanda

Читайте також: В Італії продають будинки за 1 євро

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Цінуй справжнє: фантастична акція від бренду Zubrowka для тебе і твого друга
  • 15 квітня, 08:00
  • 759
"Pogadamy po polsku": бери участь у грі в ефірі радіо МАКСИМУМ та отримай за це подарунок
  • 15 квітня, 08:00
  • 615
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1496555
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл