Китай з висоти пташиного польоту: захопливі фото

Талановитий фотограф показав, як виглядають китайські міста з висоти. Такими мегаполіси ще ніхто не бачив!

Знайомтесь, Лю Цянь (Liu Qian) – фотограф-самоучка родом з Хабріна, який зараз мешкає та працює у Шанхаї. Хлопець фокусується на урбан-зйомці, аерозйомці та вуличних фото. Завдяки своїм талантам Лю зробив собі чудову репутацію справді крутого митця. А за його профілем в соцмережі Instagram стежать понад 16 тисяч осіб.

І ще: Як виглядає незвичайне село, побудоване зі сміття

Джерело: instagram.com/imclumsypanda

Читайте також: В Італії продають будинки за 1 євро