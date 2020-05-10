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Китай вперше випробував у космосі 3D-принтер

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Китай вперше випробував у космосі 3D-принтер - фото 1

Китай першим у світі успішно випробував технологію 3D-друку на космічній орбіті в автоматичному режимі.

Відзначається, що це перший у своєму роді тест для Китаю і для всього світу, в якому був здійснений орбітальний 3D-друк з використанням безперервних полімерних композитів, армованих вуглецевим волокном.

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"Космічний 3D-принтер, генерований Китаєм, і два надрукованих ним на орбіті зразка успішно були повернуті на Землю у п'ятницю. Їх доставила капсула китайського пробного пілотованого космічного корабля нового покоління", – йдеться в повідомленні.

У тесті обидва зразки були надруковані з безперервних вуглецевих волокнистих матеріалів, що заклало важливий технологічний фундамент для майбутнього розвитку 3D-друку з використанням композиційних матеріалів. На орбіті система 3D-друку працювала в автоматичному режимі. До цього всі подібні експерименти проходили в присутності людей, які повинні були виправляти помилки.

Китай вперше випробував у космосі 3D-принтер - фото 403123

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Джерело: thestar
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