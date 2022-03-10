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війна

Китай відмовився постачати Росії запчастини для літаків

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Китай - фото 1
Китай / gettyimages

Влада Китаю відмовилася постачати авіакомпаніям Російська Федерація запчастини. У РФ шукатимуть можливість купити запчастини для літаків у Туреччині, Індії та інших країнах.

Про це повідомив сам начальник управління підтримки льотної придатності повітряних суден Росавіації Валерій Кудінов.

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"Ми дали доручення, щоб сама авіакомпанія визначала, де у неї є можливості отримати ці запчастини. Наскільки я знаю, така інформація пройшла, що звернулися в Китай, наприклад, – і китайці відмовили", – заявив Кудінов.

Своєю чергою технічний директор перевізника ігор Піддубний заявив, що "Уральські авіалінії" без зупинки флоту і розбирання літаків на запчастини, зможуть продовжувати польоти тільки впродовж двох місяців.

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Уральські авіалінії

Наприкінці лютого Євросоюз ввів санкції, які заборонили постачання до Росії цивільних літаків та запчастин, а також їхнє техобслуговування та страхування. Більшість літаків російських перевізників – іноземного виробництва, насамперед, Boeing і Airbus.

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