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Китай пригрозив США власним "чорним списком"

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У Китаї з'явиться свій "чорний список" - фото 1
У Китаї з'явиться свій "чорний список"

Міністерство торгівлі Китаю оголосило про створення "списку ненадійних організацій". До нього увійдуть іноземні компанії, яким буде обмежена співпраця з місцевими фірмами або яким зовсім заборонять будь-яку діяльність в країні. Іншими словами, це повний аналог "чорного списку" США.

"У список" ненадійних організацій "будуть включені іноземні підприємства, організації або окремі особи, які не дотримуються ринкові правила, вводять блокади або припиняють поставки китайським підприємствам в некомерційних цілях і завдають серйозної шкоди законним правам та інтересам китайських підприємств", – заявив Гао Фен, представник Міністерства торгівлі Китаю.

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Подробиці в міністерстві торгівлі Китаю поки не розголошують, як і не повідомляють про те, які з компаній можуть потрапити в цей "список". Очевидно, що це реакція влади КНР на дії США щодо Huawei і понад сотні інших китайських компаній.

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Відзначимо, що раніше президент США Дональд Трамп натякнув на можливість укладення з Китаєм торгової угоди, яка б дозволило Huawei відновити співпрацю з американськими компаніями. У Huawei вирішили не чекати домовленості між політиками і почали оскаржувати законність санкцій США через суд.

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Джерело: Techcrunch
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