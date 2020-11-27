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Кіт випадково підпалив собі хвіст: епічна реакція пухнастика розсмішила мережу (відео)

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Кіт випадково підпалив собі хвіст: епічна реакція пухнастика розсмішила мережу (відео) - фото 1

Відео з котом, який випадково підпалив свій хвіст і спокійно дивився на вогонь, стало хітом інтернету. Кумедний ролик з'явився на YouTube-каналі Viral Hog.

Камера відеоспостереження зняла, як собака і кіт граються у вітальні. Пухнастик ходить по столу поруч із запаленою свічкою і в якийсь момент його хвіст запалюється. Благо вогонь досить швидко згас, і тварина не постраждала.

І ще: Як розважаються коти: відео з кошиком для прання підкорило Reddit

Проте користувачів мережі насмішив не саме курйозний інцидент, а байдужа реакція кота. Юзери пропонують зробити його новим мемом 2020 року.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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