Кіт випадково підпалив собі хвіст: епічна реакція пухнастика розсмішила мережу (відео)

Відео з котом, який випадково підпалив свій хвіст і спокійно дивився на вогонь, стало хітом інтернету. Кумедний ролик з'явився на YouTube-каналі Viral Hog.

Камера відеоспостереження зняла, як собака і кіт граються у вітальні. Пухнастик ходить по столу поруч із запаленою свічкою і в якийсь момент його хвіст запалюється. Благо вогонь досить швидко згас, і тварина не постраждала.

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Проте користувачів мережі насмішив не саме курйозний інцидент, а байдужа реакція кота. Юзери пропонують зробити його новим мемом 2020 року.

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