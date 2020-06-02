Кішка з аномальною шерстю здивувала мережу: фото ДО і ПІСЛЯ стрижки

Співробітниця центру Arizona Humane Society Джулія підібрала чотирикілограмову кішку, коли приїхала за анонімним викликом. Невідомо, що з нею сталося, але практично вся її шерсть була в страшних котунах, через що пухнастику було важко рухатися.

Так, уважно придивившись, Джулі зрозуміла, що перед нею кішка, яку, як пізніше вона дізналася, звуть Flaffer, що в перекладі з англійської означає "пухнастий". Чотирирічний звір був покритий густим шаром заплутаної вовни, ліквідацією якої і зайнялися фахівці організації.

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Ветеринари зняли з кішки цілий кілограм котунів. Тварина спокійно перенесла стрижку, яка тривала цілу годину. Тепер улюбленцю не впізнати! Найкраще в цій історії, що вже через два дні для кішки знайшли новий будинок.

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