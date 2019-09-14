Кіт, який весело будить господарів, став зіркою мережі (відео)

У мережі не можуть втримати усмішку від кумедного кота, який щоранку мило будить своїх власників. Ідеальний будильник!

На платформі Reddit користувач з ніком Gregjoe88 поділився своїм ранковим відео з домашнім улюбленцем, яке швидко опинилось у трендах.

І ще: Коли фото – уже готовий мем: кумедні знімки тварин, які розсмішать вас до сліз

Всього за 3 години запис переглянули понад 25 тисяч осіб, а ще більш як 400 залишили коментарі. А все тому, що на відео можна побачити, як чорний кіт мурчить та застрибує на господарку, яка спокійно спить. Врешті він вирішує, що пора прокидатися, тому починає тицяти лапою по носу. Як відзначив автор, так вони з дружиною прокидаються щоранку.

Коментатори також почали ділитись історіями про своїх котів, відзначаючи, що цей пухнастик доволі мило будить людей, адже їхні полюбляють пускати кігті або ж просто стрибати по ліжку.

Це цікаво: Дивіться, як у Каліфорнії собаки займаються серфінгом