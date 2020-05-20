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Кіт, який майстерно відбиває голи, став зіркою мережі: відео

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Кіт, який майстерно відбиває голи, став зіркою мережі: відео - фото 1

В інтернеті став вірусним ролик з котом, який вправно відбиває м'яч, не даючи йому втрапити у воротах. Відео в Twitter опублікував блогер Кріс Діксон.

Хоча кішки сплять близько 70% свого життя, вони все ж знаходять час, щоб продемонструвати світу свої справжні здібності. Користувач Twitter Кріс Діксон вирішив зробити свого улюбленця зіркою мережі, показавши, як він майстерно захищає футбольні ворота від маленького м'ячика.

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"Я знав, що назвати його М'явнуель Нойєр було помилкою", – написав хлопець, маючи на увазі одного з найкращих голкіперів сучасності, німця Мануеля Нойєра.

Варто визнати, що техніка у пухнастика дуже ефектна. Не дарма найкращих воротарів здавна порівнюють саме з цими тваринами, відзначаючи так звану "котячу техніку".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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