Діти вперше куштують чорний шоколад: епічне відео

Важко знайти дитину, яка не любить солодощі, але чорний шоколад – виняток з правил. У мережі поширюється ролик, на якому малюки вперше їдять саме такий шоколад, і їхні емоції змушують сміятись.

На платформі Reddit користувач з ніком LevitatingEggs поділився кумедним відео з дітьми, які "смакують" чорний шоколад. За короткий час допис піднявся у тренди, зібравши понад 48 тисяч переглядів.

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У чому ж родзинка? Все тому, що вигляд та запах шоколаду не підготував юних героїв до того, що солодощі будуть зовсім не солодкими. Шок, розчарування і стрес – такими трьома словами можна описати всю палітру емоцій, з якими стикнулись малюки. А в батьків тепер є лайфхак, як зменшити кількість шоколаду, який їдять діти.

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