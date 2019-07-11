20 кумедних фото тварин, які випадково потрапили на Google Street View

З 2007 року камери Google дозволяє знайомитись зі світом, не відходячи від робочого столу. Компанія підключила свої камери Street View до всіх видів транспорту і навіть встановила їх на людях, а це означає, що найнесподіваніші місця і сцени іноді потрапляють в очі всевидющого ока.

Особливо кумедними стають кадри, зафіксовані Google Street View, на яких випадково потрапили тварини. Своєю безпосередністю вони здатні прикрасити будь-яке місце!

Це цікаво: Епічні фото тварин з незвичного ракурсу

Видання Bored Panda обрало 20 кумедних сцен, захоплених камерою, які показують справжнє таємне життя тварин. Дивіться і веселіться разом з нами!

Птахи теж не відстають від своїх побратимів та вміло позують камерам Google.

Дивіться також: Цей художник перетворює класичні авто на тварин