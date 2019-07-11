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20 кумедних фото тварин, які випадково потрапили на Google Street View

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Парк мавп Дзігокудані (Японія) - фото 1
Парк мавп Дзігокудані (Японія) / Google Street View

З 2007 року камери Google дозволяє знайомитись зі світом, не відходячи від робочого столу. Компанія підключила свої камери Street View до всіх видів транспорту і навіть встановила їх на людях, а це означає, що найнесподіваніші місця і сцени іноді потрапляють в очі всевидющого ока.

Особливо кумедними стають кадри, зафіксовані Google Street View, на яких випадково потрапили тварини. Своєю безпосередністю вони здатні прикрасити будь-яке місце!

Це цікаво: Епічні фото тварин з незвичного ракурсу

Видання Bored Panda обрало 20 кумедних сцен, захоплених камерою, які показують справжнє таємне життя тварин. Дивіться і веселіться разом з нами!

20 кумедних фото тварин, які випадково потрапили на Google Street View - фото 340063
20 кумедних фото тварин, які випадково потрапили на Google Street View - фото 340043
20 кумедних фото тварин, які випадково потрапили на Google Street View - фото 340040
20 кумедних фото тварин, які випадково потрапили на Google Street View - фото 340041
20 кумедних фото тварин, які випадково потрапили на Google Street View - фото 340053
20 кумедних фото тварин, які випадково потрапили на Google Street View - фото 340047
20 кумедних фото тварин, які випадково потрапили на Google Street View - фото 340045
20 кумедних фото тварин, які випадково потрапили на Google Street View - фото 340061
20 кумедних фото тварин, які випадково потрапили на Google Street View - фото 340048
20 кумедних фото тварин, які випадково потрапили на Google Street View - фото 340044
20 кумедних фото тварин, які випадково потрапили на Google Street View - фото 340068
20 кумедних фото тварин, які випадково потрапили на Google Street View - фото 340052
20 кумедних фото тварин, які випадково потрапили на Google Street View - фото 340049
20 кумедних фото тварин, які випадково потрапили на Google Street View - фото 340057
20 кумедних фото тварин, які випадково потрапили на Google Street View - фото 340065
20 кумедних фото тварин, які випадково потрапили на Google Street View - фото 340054

Птахи теж не відстають від своїх побратимів та вміло позують камерам Google.

20 кумедних фото тварин, які випадково потрапили на Google Street View - фото 340051
20 кумедних фото тварин, які випадково потрапили на Google Street View - фото 340055
20 кумедних фото тварин, які випадково потрапили на Google Street View - фото 340060
20 кумедних фото тварин, які випадково потрапили на Google Street View - фото 340058

Дивіться також: Цей художник перетворює класичні авто на тварин

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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