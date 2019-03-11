Дельфінів в Чорному морі перерахують з неба

Влітку українські вчені разом з колегами з Болгарії, Румунії, Туреччини та Монако займуться підрахунком популяції дельфінів в Чорному морі. Ссавців будуть виглядати з літаків.

Міністр зазначив, що зараз є некоректна інформація про кількість дельфінів в Чорному морі, тому низка країн візьме участь в проекті ЄС та проведе авіапідрахунок ссавців з фото- і відеофіксацією. Про це повідомляє прес-служба Міністерства екології та природних ресурсів України.

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Є суперечлива інформація про кількість дельфінів в Чорному морі, але очевидно, що є проблеми з їхнім захистом. Вони стосуються не тільки України, – розповів Семерак.

Кількість дельфінів взнають за допомогою авіапідрахунку

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