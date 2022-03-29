Кіт Степан зібрав 10 тисяч доларів на допомогу для тварин в Україні

Шалено популярний кіт Степан зараз у безпеці. Але це не означає, що він не допомагає тим, хто цього гостро потребує. Тож пухнастик зібрав 10 тисяч доларів, які передадуть на допомогу тварин в Україні.

Про це кіт Степан розповів у своєму інстаграмі. Він дуже вдячний кожному, хто допоміг йому.

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Дорогі мої друзі, сердечно вдячний вам за чуйність та підтримку. Ми зібрали 10 035 доларів. Ці кошти перекажуть Благодійному фонду "Happy Paw", організації UAnimals, Парку XII Місяців, Благодійному об'єднанню "Плюшка", а також Миколаївському зоопарку, – розповів він.

Кіт Степан підкреслив, що вклад кожного безцінний. Завдяки підтримці можна забезпечити гідний догляд і лікування кожній тваринці в Україні.

Нагадаємо, що кіт Степан вибрався з рідного Харкова до Франції. Улюблений пухнастик понад мільйона користувачів мережі зараз у безпеці та не припиняє робити все можливе для того, щоб його чотирилапі друзі почувалися краще та безпечніше.

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