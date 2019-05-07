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Кіт став зіркою показу мод Dior: відео

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Кіт вчив моделей Dior ходити подіумом - фото 1
Кіт вчив моделей Dior ходити подіумом

Раптова поява кота під час показу нової колекції від Christian Dior зробила тваринку популярною. Здається, пухнастик звернув на себе більше уваги, аніж моделі.

На офіційній сторінці Christian Dior в соцмережі Instagram з'явився кумедний запис з показу, на якому несподівано з'явився чорний кіт. Чийсь улюбленець незрозуміло як потрапив не лише до залу, а й вийшов на подіум, змусивши глядачів дивитись на те, як моделі чітко маневрують, уникаючи зіткнення. Така реклама нової круїзної колекції від модного бренду точно спрацювала, адже показ у Марракеші привернув до себе увагу. І понад 1,6 млн переглядів всього за добу

І ще: Король драми: реакція цього кота змушує сміятись

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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