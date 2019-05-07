Кіт став зіркою показу мод Dior: відео

Раптова поява кота під час показу нової колекції від Christian Dior зробила тваринку популярною. Здається, пухнастик звернув на себе більше уваги, аніж моделі.

На офіційній сторінці Christian Dior в соцмережі Instagram з'явився кумедний запис з показу, на якому несподівано з'явився чорний кіт. Чийсь улюбленець незрозуміло як потрапив не лише до залу, а й вийшов на подіум, змусивши глядачів дивитись на те, як моделі чітко маневрують, уникаючи зіткнення. Така реклама нової круїзної колекції від модного бренду точно спрацювала, адже показ у Марракеші привернув до себе увагу. І понад 1,6 млн переглядів всього за добу

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