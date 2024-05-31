Кіт Шайба з опікуном відвідав Львів та відкрив футбольний матч

До Львова з візитом прибув бойовий кіт Шайба разом зі своїм опікуном, військовим Олександром Ляшуком. Зокрема зірковий кіт побував на футбольному матчі та відвідав львівський притулок для тварин.

Кіт Шайба зі своїм опікуном, військовим Олександром Ляшуком, відвідав Львів. Про це чоловік повідомив в Instagram.

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Вони побували на футбольному матчі і спостерігали за поєдинком львівського ФК Рух та київського ФК Динамо. Як зірковий гість турніру, кіт Шайба зробив перший удар по м’ячу.

Потім Шайба відвідав львівський притулок Домівка врятованих тварин, де проходив благодійний ярмарок. Кіт допомагав збирати гроші на підтримку роботи Домівки.

Військовий Олександр Ляшук знайшов кота на південному напрямку – хтось викинув коробку з двома кошенятами біля сільського магазину. Військові забрали їх до себе. Скоро котик, що приглянувся Олександрові, від’ївся і став кругленьким – "схожим на шайбочку". Так опікун його і назвав – Шайба.

Кіт перебуває з Олександром на фронті, має свою форму на щодень і вишиванку на свята. Також обоє хлопців волонтерять – назбирали майже 4 млн грн на машини, антидронові рушниці та інше, необхідне на фронті. У коротких відпустках Олександр і Шайба беруть участь в громадському житті, наприклад, якось проводили тренування у межах підготовки до Київського марафону. А тепер побували у Львові.

За свою бойову і волонтерську роботу кіт Шайба отримав волонтерську відзнаку. Так він став першим котом, що отримав подібну нагороду, а також другою нагородженою твариною під час війни в Україні – першим був знаменитий пес Патрон.



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