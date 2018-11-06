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Кіт нагадав мережі зірку фільму "Воно": фотофакт

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Кіт нагадав мережі зірку фільму "Воно" - фото 1
Кіт нагадав мережі зірку фільму "Воно" / The New Yorker

У мережі не можуть відвести погляд від моторошного кота, який нагадує зірку фільму "Воно" за Кінгом. Готові побачити?

На платформі Reddit користувач з ніком hitlerbreastmilk поділився епічним фото з котом, який нагадує шведського актора Білла Скарсгард, який зіграв Пеннівайза у новому фільмі "Воно".

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За короткий час допис опинився у трендах, зібравши більш як 31 тис. переглядів за 8 годин, а також понад 500 коментарів. До слова. думки користувачів розділились, адже автор зізнався, що кіт його друга нагадує Стіва Бушемі - 60-річного американського актора (Армагеддон, Скажені пси, Кримінальне чтиво, Фарґо). Цей складний вибір, коли Скарсгард та Бушемі доволі схожі, а кіт нагадує їх обох:

My friend’s cat looks like Steve Buscemi from r/mildlyinteresting

А ось Білл Скарсгард:

А це Стів Бушемі:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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