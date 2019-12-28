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Кіт-мандрівник повернувся додому через сім років: фото

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Тебс з хазяїном - фото 1
Тебс з хазяїном / dailymail

Дев'ятнадцятирічний кіт зміг вижити на вулиці і дочекався повернення додому. Подивіться на цього щасливчика!

В Англії кіт у віці 19 років повернувся до своїх господарів через сім років блукань.

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Кіт на прізвисько Тебс загубився ще в 2013 році, коли його господарі Джуд і Джон Кінлох збиралися переїжджати. Тоді коту було 12 років і сім'я не змогла відшукати зниклого вихованця. Напередодні пошарпаного і зраненого кота помітили на вулиці міста Джіллінгем в графстві Кент. Його доставили в організацію, що займається пошуком господарів зниклих домашніх тварин.

Фахівці виявили у кота мікрочип з даними про його господарів. Коли Джуд Кінлох отримала дзвінок від організації вона вирішила, що її розігрують. Коли Тебса все ж повернули англійцям, Джон розплакався від радості.

Кіт-мандрівник повернувся додому через сім років: фото - фото 376930

Кіт-мандрівник повернувся додому через сім років: фото - фото 376931

Кіт-мандрівник повернувся додому через сім років: фото - фото 376932

Кіт-мандрівник повернувся додому через сім років: фото - фото 376933

Кіт-мандрівник повернувся додому через сім років: фото - фото 376934

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Джерело: dailymail
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