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Кіт Харінгтон зізнався, як "Гра престолів" змінила його життя

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Як "Гра престолів" змінила життя Джона Сноу - фото 1
Як "Гра престолів" змінила життя Джона Сноу / instagram.com/kitharingtonig

Зірка "Гри престолів" Кіт Харінгтон розповів, що найкраще йому приніс знаменитий серіал.

Кіт Харінгтон, який зіграв роль Джона Сноу, зізнався, що найкраще, що отримав від серіалу, це зовсім не слава.

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Я зустрів свою дружину у цьому шок, так що він дав мені майбутню родину і моє нове життя. Це головне, що він (серіал) зробив для мене, і це повністю змінило життя, – заявив він.

Відзначимо, що Кіт зустрівся з Роуз Леслі ще на відборі до серіалу, а сама акторка грала його кохану Інгріт. Пара довго тримала свої стосунки у таємниці, а у вересні 2017 року заявила про одруження.

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Джерело: usmagazine
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