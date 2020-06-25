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Кістка тиранозавра і фольга з місії Аполлон-11: американський стартап продає рідкісні речі
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Чи мріяли ви урвати з музею якийсь древній артефакт на кшталт кістки динозавра, єгипетського папірусу або навіть елемента космічного корабля? Виявляється, дитячі мрії можна здійснити прямо зараз, та ще й недорого – приблизно за 20-30 доларів. Але є один нюанс.
Американський стартап Mini Museum продає рідкісні речі. Його співробітники вишукують непотрібні науці давні і при цьому справжні артефакти, ділять їх на дрібні частини, а потім продають у себе на сайті. Тому бажаний об'єкт дістанеться вам не цілком – ви зможете купити тільки фрагмент якоїсь речі.
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В онлайн-магазині Mini Museum представлені кілька категорій, серед яких:
- речі, пов'язані зі знаменитими людьми;
- стародавні артефакти;
- скам'янілості динозаврів;
- предмети, що побували в космосі.
Наприклад, можна придбати фрагмент кістки тиранозавра, сережки зі скам'янілих екскрементів динозавра або шматочок плоті мамонта. Останнє продають з рекомендацією не вживати в їжу.
З інших цікавих предметів: частка трансатлантичного кабелю, прокладеного у XIX столітті, фольга, що використовувалась на кораблі місії "Аполлон-11", а також срібний флакон, всередині якого – земля, зібрана біля руїн замку Поєнарь – однієї з основних резиденцій Влада III Цепеша (замок Дракули).
Предмети можна купувати не тільки окремо, але і колекціями. Набори таких чудасій коштують від 50 доларів – ціна залежить від того, що в них входить.
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