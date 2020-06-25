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Кістка тиранозавра і фольга з місії Аполлон-11: американський стартап продає рідкісні речі

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Кістка тиранозавра і фольга з місії Аполлон-11: американський стартап продає рідкісні речі - фото 1

Чи мріяли ви урвати з музею якийсь древній артефакт на кшталт кістки динозавра, єгипетського папірусу або навіть елемента космічного корабля? Виявляється, дитячі мрії можна здійснити прямо зараз, та ще й недорого – приблизно за 20-30 доларів. Але є один нюанс.

Американський стартап Mini Museum продає рідкісні речі. Його співробітники вишукують непотрібні науці давні і при цьому справжні артефакти, ділять їх на дрібні частини, а потім продають у себе на сайті. Тому бажаний об'єкт дістанеться вам не цілком – ви зможете купити тільки фрагмент якоїсь речі.

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Кістка тиранозавра і фольга з місії Аполлон-11: американський стартап продає рідкісні речі - фото 411987

В онлайн-магазині Mini Museum представлені кілька категорій, серед яких:

  • речі, пов'язані зі знаменитими людьми;
  • стародавні артефакти;
  • скам'янілості динозаврів;
  • предмети, що побували в космосі.

Наприклад, можна придбати фрагмент кістки тиранозавра, сережки зі скам'янілих екскрементів динозавра або шматочок плоті мамонта. Останнє продають з рекомендацією не вживати в їжу.

Кістка тиранозавра і фольга з місії Аполлон-11: американський стартап продає рідкісні речі - фото 411986

З інших цікавих предметів: частка трансатлантичного кабелю, прокладеного у XIX столітті, фольга, що використовувалась на кораблі місії "Аполлон-11", а також срібний флакон, всередині якого – земля, зібрана біля руїн замку Поєнарь – однієї з основних резиденцій Влада III Цепеша (замок Дракули).

Предмети можна купувати не тільки окремо, але і колекціями. Набори таких чудасій коштують від 50 доларів – ціна залежить від того, що в них входить.

Кістка тиранозавра і фольга з місії Аполлон-11: американський стартап продає рідкісні речі - фото 411985

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Джерело: shop.minimuseum
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