KISS дасть концерт під водою в Індійському океані

18 листопада група KISS дасть незвичайний благодійний концерт – він пройде під водою в прибережних водах Австралії. На незвичайному виступі зможуть бути присутніми 8 фанатів і безмежна кількість акул.

Захід відбудеться у рамках проєкту Airbnb Animal Experiences, головна ідея якого – люди розважають тварин, а не навпаки.

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Щоб потрапити до числа щасливчиків, потрібно заповнити заявку на Airbnb з 14 жовтня. Вартість концерту – всього 52 долари, а отримані гроші підуть на благодійність.

Гурт і глядачі відпливуть від порту в місті Порт-Лінкольн на двох різних кораблях. Спочатку це буде невеликий круїз, в якому можна буде поспостерігати за дикою природою, а вже після цього почнеться концерт.

Глядачі спустяться в прозорий підводний бокс, в якому будуть встановлені спеціальні колонки, де зможуть слухати концерт і спостерігати за акулами.

Фронтмен KISS Пол Стенлі сподівається, що вони зможуть зібрати якомога більше акул і обіцяє, що гурт постарається виконати щонайменше чотири пісні.

Я був трохи здивований, але мені сказали, що акул залучають низькочастотні звуки, і, отже, їх приверне рок-н-рол. Не знаю, скільки вони витримають, але, сподіваюся, їм подобається Rock And Roll All Nite, – говорить він.

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