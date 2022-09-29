Кисло-солодкий: соус для азійських страв: рецепт від судді "МастерШеф"

Кулінар та суддя шоу "МастерШеф" Володимир Ярославський розповів, як можна легко та швидко приготувати вдома Sweet-Chili соус. Смакує цей додаток до страв чудово!

Володимир Ярославський закликає вас спробувати приготувати родзинку азійських страв – Sweet-Chili соус. Але рекомендує на початку використовувати не дуже багато гострого перцю, адже у нас трохи інше сприйняття гостроти.

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Він стане в пригоді для змінення смаків в азійському напрямку і для наших наступних страв! Якщо вас мало гостроти – додайте більше перцю Чилі. Можна використовувати перці різних кольорів – тоді соус дуже красивий. Легко і смачно", – коментує кулінар.

Інгредієнти:

70 г яблучного оцту

70 г води

70 г цукру

1 ст ложка січеного червоного перцю Чилі

1 ст ложка січеного простого червоного перцю

2 ст ложки часнику

1 чайна ложка імбиру

1 ст ложка кукурудзяного крохмалю (20 г) у 30 г води

30 г кетчупу, за бажанням

Пару крапель соєвого соусу, за бажанням

1 ст ложка білого сухого вина, за бажанням

Сіль

Рецепт кисло-солодкого соусу:

Цукор обережно топимо у сухому сотейнику на високому вогні, поки він не карамелізується. Додаємо воду, оцет і обережно перемішуємо, щоб карамель розходилася у рідині. Додаємо дуже дрібно порізані перці, часник, імбир і доводимо до кипіння. Додаємо кукурудзяний крохмаль розчинений у воді й знов доводимо до кипіння. Суміш стає густішою і прозорою. Куштуємо та додаємо сіль і якщо щось ще треба на свій смак (цукор, оцет). Далі для більш насиченого смаку декілька крапель соєвого соусу і кетчупу. Вони додають повноти смаку і більш насичений колір. Охолоджуємо і користуємось!

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