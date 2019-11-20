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Кішки: з'явився новий трейлер курйозного мюзиклу

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Кішки 2019, трейлер - фото 1
Кішки 2019, трейлер / Rolling Stone

У мережі опублікували другий трейлер до кіноадаптації "Кішки" (Cats), яку вже встигли розкритикувати глядачі. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Кіностудія Universal Pictures презентувала свіжий трейлер до нової адаптації мюзиклу Кішки (Cats), дата виходу якого в Україні запланована на 26 грудня 2019.

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Відзначимо, що оригінальний мюзикл вийшов у світ ще у 1981 році, а його сюжет розповідає про котячий бал для кішок з "Племені обраних", на якому вони повинні обрати собі нового очільника. Саме цьому щасливчику випаде нагода потрапити до раю і навіть переродитись. Кіноадаптація також базується на оригінальному сюжеті, однак не надто сподобалась глядачам через вигляд головних героїв.

У головних ролях: Дженніфер Хадсон, Тейлор Свіфт, Джеймс Корден, Ієн Маккеллен, Ідріс Ельба, Джуді Денч, Ребел Вілсон, Джейсон Дерула та інші.

Кішки 2019, дивитись трейлер фільму онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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