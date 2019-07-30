Кішки: дивіться трейлер мюзиклу, який розкритикували через вигляд головних героїв

Вийшов трейлер фільму "Кішки", який створили за мотивами бродвейського мюзиклу. У мережі вигляд головних героїв – котів – вважають дивним. Дивіться трейлер фільму та діліться враженнями.

Кіностудія Universal Pictures випустила перший трейлер фільму "Кішки", заснованого на однойменному бродвейському мюзиклі. Режисер стрічки – британець Том Хупер ("Дівчина з Данії", "Король говорить!"). Актори з'являються у фільмі в образі котів: їх тіла покриті хутром, створеним за допомогою комп'ютерної графіки. У картині зіграли Тейлор Свіфт, Ідріс Ельба, Джуді Денч, Іен Маккеллен, Ребел Вілсон та інші. Прем'єра запланована на початок 2020 року.

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Оригінальний мюзикл Ендрю Ллойда Уеббера створений за мотивами збірки віршів Томаса Стернза Еліота "Популярна наука про кішок, написана старим опосумом". У мюзиклі розповідається про бал, на який збираються коти з усього світу, і щорічний вибір ватажка племені. Прем'єрний показ відбувся в 1981 році.

Сучасна кінострічка викликала обурення у мережі. Фанати поскаржилися на розміри котів (у фільмі вони виявилися занадто маленькими), жіночі груди та хутряну шубу, яку в картині носить героїня Джуді Денч. У соціальних мережах думки з приводу трейлера розділилися. Хоча частина коментаторів схвалила адаптацію, багато хто вважає, що коти в фільмі виглядають дивно.

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