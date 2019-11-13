Кішка з величезними очима стала зіркою мережі

Кішка на ім'я Картопля з США з великими очима підкорила користувачів інтернету. Тварина має свою сторінку в соціальній мережі Instagram, на яку підписано понад 35 тисяч осіб.

Господинею Картоплі є 21-річна студентка Ешлі. Вона взяла тварину два роки тому з притулку. Зараз кішці п'ять років. Вихованка Ешлі має величезні очі. Через цю особливість в мережі і на вулиці на Картоплю звертають увагу.

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У тварини є своя сторінка в Instagram, яка стає з кожним днем ​​популярнішою. Так, на сторінку підписалися вже понад 35 тисяч осіб. Через свої великі очі кішка має кумедний здивований вигляд.

Господиня тварини зізнається, що багато хто в інтернеті не вірить, що кішка справжня і вважають, що очі дівчина їй збільшує за допомогою фотошопу. А інші користувачі вважають, що Картопля схожа на інопланетянина.

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