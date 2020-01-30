Надто товста, щоб літати: у Британії врятували сову з ожирінням

В англійському графстві Саффолк рятувальники знайшли у канаві дуже товсту сову. Вона потрапила туди і не могла вибратися, тому що їй важко злетіти через власну вагу.

При наближенні людей сова навіть не зрушила з місця. А навколо неї рятувальники виявили безліч задушених нею ж мишей. Мабуть, птах так сильно поправився через переїдання.

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Сову відвезли до заповідника "Саффолк-Сова", співробітники якого вирішили посадити сову на дієту, оскільки її вага майже вдвічі перевищувала норму. Результат став помітний вже через кілька тижнів – під чуйним контролем персоналу заповідника птах скинув близько 20-30 грамів ваги.

Сподіваюся, вона навчиться тримати свою вагу в формі, щоб уникати зіткнення з іншими хижаками і не бути спійманою, – сказав один зі співробітників заповідника.

Сові вдалося скинути зайву вагу

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