Берлінський зоопарк вперше показав маленьких панд-близнюків

Дитинчат панди, які народилися у зоопарку 31 серпня, вперше представили відвідувачам. Це – єдині дитинчата великої панди (або бамбукового ведмедя), які народилися у Берлінському зоопарку за всю його історію.

Брати вже познайомилися з канцлером Німеччини і президентом Китаю.

І ще: У США козел і собака поборються за звання почесного мера

Тепер 10-кілограмові близнюки спостерігають зі свого просторого, комфортного вольєра за натовпами цікавих. А тим часом у кутку їхня мама Мен Мен ліниво гризе бамбук.

Вона народила їх через два роки після того, як Китай позичив її Берлінському зоопарку.

Директор зоопарку Андреас Кніерім розповів, що в цілому задоволений розвитком дитинчат. Найскладнішим, за словами директора, був перший місяць, коли малюки могли легко підхопити якусь інфекцію.

Ще пан Кніерім повідомив, що співробітники допомагали мамі виховувати обох малюків. Зазвичай самка панди приймає тільки одне дитинча, а друге, на жаль, помирає. Тому працівники зоопарку по черзі залишали з мамою Мен Мен то одного близнюка, то іншого.

Коли братам виповниться чотири роки, вони повернуться до Китаю. Плата за оренду, яку заплатив зоопарк, йде на охорону бамбукових ведмедів.

За оцінками експертів, у дикій природі живе всього тисяча вісімсот шістдесят чотири дорослі великі панди.

Читайте також: Чому не варто возити кота у машині: епічне відео