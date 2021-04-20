Цей фільм став найкасовішим за час пандемії

Блокбастер Ґодзілла проти Конга став найкасовішим голлівудським фільмом за час пандемії коронавірусу, зібравши у світовому прокаті понад 390,2 мільйона доларів.

Через COVID-19 довелося перенести багато гучних прем'єр до кращих часів. Прем'єру Ґодзілла проти Конга також переносили кілька разів, але зараз вона впевнено підкорює прокат і вже обійшла гучний бойовик Тенет Крістофера Нолана, який зібрав 365 млн доларів. Про це пише pluggedin.

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За межами Північної Америки у стрічки найкраще справи йшли в Китаї, де її збори перевищили 177 мільйонів доларів. Далі йде Австралія з 19,1 мільйона доларів і Мексика з 17,3 мільйона доларів. Відзначимо, що на батьківщині картина заробила понад 80 мільйонів доларів.

Картина Адама Вінгарда присвячена протистоянню Ґодзілли і Кінг-Конга, двох знаменитих монстрів кінематографу. Перший фільм про Кінг-Конга з'явився в 1933-му в США, перша японська картина про Ґодзіллу вийшла в 1956 році.

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